怕做大腸鏡 部立新營醫院基因檢測技術在家採樣送檢

衛福部新營醫院健檢中心醫檢師莊婉淑說明精準篩檢。（院方提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台灣大腸癌罹患率高居不下，許多民眾卻又畏懼進一步的大腸鏡侵入性檢查，衛福部新營醫院因應精準醫學的趨勢，今天（21日）宣布導入高階基因檢測技術，給合傳統癌篩與尖端科技，提供非侵入式的精準防線，在家就可採樣送檢，基因檢測須自費。

新營醫院院長莊毓民指出，糞便潛血檢查可作為大腸癌篩檢的第一線篩檢，但卻無法顯現先天的遺傳體質風險。臨床上常有病患的潛血反應完全正常，卻因為具備遺傳性基因突變（如Lynch syndrome），在短時間內就迅速發病，成為防癌漏洞。

請繼續往下閱讀...

新營醫院推動「三層精準防線」，莊毓民說，第一層（基因風險），透過檢測特定遺傳基因（如APC、MLH1等），在細胞病變前，先一步辨識先天的癌症體質風險。第二層（生化篩檢），搭配定期「糞便潛血檢查」，與基因檢測形成雙重監控。第三層（專科診斷），根據前兩層的科學評估結果，由醫師給予精準的防癌建議。

新營醫院健檢中心醫檢師莊婉淑表示，民眾只需在健檢中心領取專用的「大便潛血採便管」與「基因檢測採樣管」，在家中即可完成糞便與口腔黏膜細胞（或抽血，依檢測項目而定）的採樣，檢體交回醫院後，糞便檢體會進行潛血反應分析，基因檢體則送往高階基因實驗室，進行特定癌症風險基因的定序與解碼。最後彙整「先天基因風險」與「後天現況」的雙向數據，交由專科醫師進行深度跨界整合評估。

新營醫院指出，一旦發現高風險或潛血陽性反應，院方再安排專科門診，也有「無痛大腸鏡」檢查，讓台南溪北民眾也能享有與醫學中心同等級的精準醫療。透過基因、潛血、大腸鏡檢影像的跨界整合，精準防癌。

新營醫院對大腸癌推動「三層精準防線」的示意圖。（醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法