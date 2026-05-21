自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

非洲伊波拉疫情擴散 專家憂變種株經轉機侵台

2026/05/21 05:30
非洲伊波拉疫情擴散 專家憂變種株經轉機侵台

▲伊波拉病毒除可經患者體液傳播外，也可能透過接觸受感染果蝠、猴子、猿類等野生動物感染；示意圖。（照片來源：路透）

記者侯家瑜、吳柏軒／台北報導

非洲伊波拉疫情擴散 專家憂變種株經轉機侵台

▲這次在非洲流行的伊波拉病毒為Bundibugyo型，病毒株較少見；台灣目前最需防範第三地轉機移入風險；示意圖。（照片來源：美聯社）

非洲伊波拉疫情升溫，世界衛生組織（WHO）已將剛果與烏干達伊波拉疫情列為「國際間關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。專家指出，這次流行的Bundibugyo型病毒株較少見，甚至曾出現檢驗偽陰性，增加防疫難度。台灣雖無直飛非洲班機，但仍須防範第三地轉機造成境外移入風險。

剛果已80死 世衛列國際公衛緊急事件

截至本月16日，剛果共和國已累計246例疑似Bundibugyo型伊波拉病毒病例、超過80人死亡，鄰近的烏干達也出現2例確診個案。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，這次疫情特殊之處，在於病毒從剛果快速擴散至烏干達，且流行株為較少見的Bundibugyo型，與過去常見的Zaire型不同，因此初期曾因使用舊檢驗試劑，出現疑似病例被誤判陰性的情況，導致疫情延後至5月才確認擴大流行。

他指出，目前美國也傳出數名感染案例，顯示疫情已出現跨境傳播風險。雖然伊波拉不像COVID-19一樣容易透過大規模空氣傳播，但若接觸患者體液、屍體或污染環境，感染風險仍相當高。

黃高彬認為，演變成全球大流行機率低，因非洲國際往來人數相對較少，不像歐美或亞洲人口稠密區域，但仍不可掉以輕心。台灣沒有直飛非洲班機，整體風險相對較低，但需注意經歐洲或其他國家轉機返台的旅客。邊境防疫除了掌握旅客出發地，也應留意是否曾赴剛果、烏干達等疫區活動。

防跨境傳播 疾管署持續強化邊境監測

台灣科技媒體中心請台大公衛學院副教授吳亞克（Andrei R. Akhmetzhanov）分析，伊波拉病毒已知有6種，Bundibugyo過去曾引發2007年烏干達131例確診、42例死亡（粗致死率32％），以及2012年民主剛果62例確診、34例死亡（粗致死率54％）；台灣過去未曾發生任何伊波拉疫情，傳入台灣的風險低，但並非為零，主要風險是透過旅遊傳入，目前已加強實施邊境管制措施。

疾管署副署長曾淑慧表示，伊波拉病毒除可經患者體液傳播外，也可能透過接觸受感染果蝠、猴子、猿類等野生動物感染。疾管署目前已持續強化邊境監測與疫情掌握，提醒民眾若近期曾赴疫區，返台後出現發燒、腹瀉、嘔吐或出血症狀，應主動告知旅遊史並儘速就醫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中