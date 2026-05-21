非洲伊波拉疫情擴散 專家憂變種株經轉機侵台

▲伊波拉病毒除可經患者體液傳播外，也可能透過接觸受感染果蝠、猴子、猿類等野生動物感染；示意圖。（照片來源：路透）

記者侯家瑜、吳柏軒／台北報導

▲這次在非洲流行的伊波拉病毒為Bundibugyo型，病毒株較少見；台灣目前最需防範第三地轉機移入風險；示意圖。（照片來源：美聯社）

非洲伊波拉疫情升溫，世界衛生組織（WHO）已將剛果與烏干達伊波拉疫情列為「國際間關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。專家指出，這次流行的Bundibugyo型病毒株較少見，甚至曾出現檢驗偽陰性，增加防疫難度。台灣雖無直飛非洲班機，但仍須防範第三地轉機造成境外移入風險。

剛果已80死 世衛列國際公衛緊急事件

截至本月16日，剛果共和國已累計246例疑似Bundibugyo型伊波拉病毒病例、超過80人死亡，鄰近的烏干達也出現2例確診個案。

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中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，這次疫情特殊之處，在於病毒從剛果快速擴散至烏干達，且流行株為較少見的Bundibugyo型，與過去常見的Zaire型不同，因此初期曾因使用舊檢驗試劑，出現疑似病例被誤判陰性的情況，導致疫情延後至5月才確認擴大流行。

他指出，目前美國也傳出數名感染案例，顯示疫情已出現跨境傳播風險。雖然伊波拉不像COVID-19一樣容易透過大規模空氣傳播，但若接觸患者體液、屍體或污染環境，感染風險仍相當高。

黃高彬認為，演變成全球大流行機率低，因非洲國際往來人數相對較少，不像歐美或亞洲人口稠密區域，但仍不可掉以輕心。台灣沒有直飛非洲班機，整體風險相對較低，但需注意經歐洲或其他國家轉機返台的旅客。邊境防疫除了掌握旅客出發地，也應留意是否曾赴剛果、烏干達等疫區活動。

防跨境傳播 疾管署持續強化邊境監測

台灣科技媒體中心請台大公衛學院副教授吳亞克（Andrei R. Akhmetzhanov）分析，伊波拉病毒已知有6種，Bundibugyo過去曾引發2007年烏干達131例確診、42例死亡（粗致死率32％），以及2012年民主剛果62例確診、34例死亡（粗致死率54％）；台灣過去未曾發生任何伊波拉疫情，傳入台灣的風險低，但並非為零，主要風險是透過旅遊傳入，目前已加強實施邊境管制措施。

疾管署副署長曾淑慧表示，伊波拉病毒除可經患者體液傳播外，也可能透過接觸受感染果蝠、猴子、猿類等野生動物感染。疾管署目前已持續強化邊境監測與疫情掌握，提醒民眾若近期曾赴疫區，返台後出現發燒、腹瀉、嘔吐或出血症狀，應主動告知旅遊史並儘速就醫。

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