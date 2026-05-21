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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

小滿迎暑熱》腸道卡卡別怪消化差 醫揭關鍵不只在腸胃

2026/05/21 08:13

板橋王威堯內科診所院長、內科醫師王威堯指出，小滿時節腸道卡卡並非身體走下坡，而是代謝與腸道系統逐漸進入負荷累積的自然過程；情境照。（圖取自freepik）

板橋王威堯內科診所院長、內科醫師王威堯指出，小滿時節腸道卡卡並非身體走下坡，而是代謝與腸道系統逐漸進入負荷累積的自然過程；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕從立夏開始，身體進入高代謝與高輸出的節律；到了小滿，許多人會覺得不像之前神清氣爽，腸道與代謝也變得不順暢。對此，板橋王威堯內科診所院長、內科醫師王威堯指出，小滿帶來的這些感受，並不是身體走下坡，而是當神經、代謝與腸道系統長時間維持在高輸出之後，逐漸進入負荷累積的自然過程。提醒此時身心不應硬撐，而是應該調整節奏，才能讓修復追上消耗。

王威堯表示，立夏之後，身體從原本的穩定狀態轉為持續輸出，交感神經活性上升，基礎代謝率維持在較高水平，整個人進入長時間運作的模式。剛開始時，系統仍有餘裕可以支撐這樣的節律，但當這樣的狀態維持一段時間之後，身體會先出現「堆積感」，修復仍在進行，但已開始慢慢跟不上消耗。

腸道消化累積壓力消耗大

小滿時節，腸道的變化尤其關鍵。王威堯指出，立夏時期腸道處於高效率運作狀態，消化與吸收節奏明確而快速；但到了小滿，當進食頻率與代謝需求持續偏高，腸道雖然仍維持活性，卻開始出現負荷增加的現象。這並不是腸道變慢，而是處理量開始累積，使得消化節奏變得不再穩定。有些人在此時也會出現輕微腹脹、排便節律波動，或對食物反應變得更敏感；這並不是功能變差，而是腸道正在承接一段時間以來的累積壓力。

除了身體與腸胃的變化，小滿最明顯的改變，常常出現在「感覺」。有人會發現，沒有特別低落，但不太有動力；事情沒有變多，卻比較難專心。王威堯指出，當腸道與神經系統持續處於高輸出狀態，腸腦軸的訊號傳遞不會減少，反而會出現一種「不再乾淨」的狀態。這並不是心理問題，而是神經與腸道在長時間處理訊號後，出現的自然現象。

硬撐恐致易疲勞、睡眠差

王威堯表示，大多數人會選擇忽略這些細微變化，甚至以為只是暫時疲累。提醒這種「還撐得住」的狀態，正是身體開始累積負荷的訊號。如果此時沒有調整節奏，持續以同樣的方式輸出，進入芒種與夏至節氣後，容易轉變為明顯的疲勞、腸胃不穩，甚至影響睡眠與情緒。

王威堯提醒，小滿時節不是提醒人停下來，而是讓人開始意識到，當身體從「可以撐」轉向「開始累積」時，節奏就需要重新調整，讓修復有機會追上消耗。

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