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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

小滿迎暑熱》煩悶睡不好別硬撐！ 中醫師授6招穩心神

2026/05/21 07:18

板橋新生堂中醫師李含恩指出，小滿後天氣轉熱，容易出現心煩、易怒、睡不好等問題，此時養好心神與情緒，才不會讓身體失衡導致生病；情境照。（圖取自freepik）

板橋新生堂中醫師李含恩指出，小滿後天氣轉熱，容易出現心煩、易怒、睡不好等問題，此時養好心神與情緒，才不會讓身體失衡導致生病；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕俗諺說：「枇杷黃、楊梅紫，小滿悄悄來了。」每年約5月20日前後，便會迎來24節氣的小滿。板橋新生堂中醫師李含恩指出，中醫認為夏季屬心，養生原則是「春夏養陽」。此外，小滿後天氣轉熱，容易出現心煩、易怒、睡不好等問題，此時養好心神與情緒，人生與身體都別過滿，才不會讓身體失衡導致生病。

李含恩表示，小滿這個時節的特點，不是極端，而是一種剛剛好的狀態：天氣開始轉熱，但還沒到最炎熱；作物逐漸飽滿，但尚未成熟；人體陽氣升發，但還沒耗竭。小滿，其實在提醒一件事：人生與身體，都不需要「過滿」，剛剛好才最穩。

小滿養生關鍵：養「心陽」

李含恩說明，中醫認為，夏季屬「心」，養生原則是「春夏養陽」，進入小滿後，天氣變熱，最常見的問題是心煩、易怒；睡不好、多夢；口乾、口破；頭暈、心悸；這些都和「心火偏旺」有關。

小滿最重要：先顧情緒

李含恩進一步提及，中醫常說：「百病生於氣」、「過喜傷心」，代表許多疾病都跟情緒失衡有關。他解釋，中醫不是反對快樂，而是提醒「情緒過頭」會讓身體失衡。因為「喜」會讓人「放鬆、渙散」，適度很好，但過度就會「耗散心神」。常見的睡不著（很累但腦袋停不下來）；心悸、胸悶；注意力渙散等，均是「過喜傷心」的表現。

為什麼小滿特別需要注意「耗散心神」？李含恩說明，因為小滿後天氣變熱，心火本來就容易偏旺，此時如果再情緒過度興奮或作息混亂、熬夜追劇、滑手機，很容易出現「心火上擾」問題，進而導致心煩、失眠、口乾、嘴破。

李含恩強調，中醫真正想講的並非「不要開心」，而是情緒須「有收有放」，如同小滿這個節氣的精神：「將滿未滿，剛剛好」。並建議日常可以採行靜坐、冥想，4-7-8 呼吸法（吸4秒、憋7秒、吐8秒）、畫畫、寫字、種植物等方式，減少過度刺激（如滑手機、熬夜），穩穩養好心神迎小滿。

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