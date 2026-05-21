健康網》大腦年輕30歲！研究揭超級老人逆齡秘密 不只記憶力強

腎臟科醫師江守山表示，研究指出，年逾80歲卻擁有50歲記憶力的「超級老人」，擁有獨特的細胞特徵，善於社交且保持密切人際關係；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕隨著年齡增長，除體力之外，許多人大腦記憶力也會逐漸下滑，甚至走向失智。腎臟科醫師江守山表示，國外研究指出，年逾80歲卻擁有50歲記憶力的「超級老人」，其大腦皮質層幾乎沒有變薄，有些大腦甚至完全沒有導致阿茲海默症的有害蛋白。除了抵抗力與恢復力優於其他人，研究也發現，超級老人擁有獨特的細胞特徵，善於社交且保持密切人際關係，研判也是大腦逆齡關鍵之一。

江守山於臉書粉專發文表示，M. Marsel Mesulam博士於20世紀90年代末，在美國西北大學創立Mesulam認知神經病學和阿茲海默症中心。25年來，研究人員一直在研究80歲及逾80歲的「超級老人」，如何在晚年保持思維敏銳度。

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超級老人腦內較少有害蛋白

江守山提及，自2000年以來，已有290位參與者加入該項研究，研究人員並針對77名超級老人捐贈的大腦進行研究。其中一些大腦顯示存在與阿茲海默症密切相關的澱粉樣蛋白和tau蛋白（也稱為斑塊和纏結），有些大腦則完全沒有這些有害蛋白的跡象。

超級老人4特點：善於社交

江守山說，研究人員發現，有2種機制會促使一個人成為超級老人，其一是不會形成斑塊和纏結的抵抗力；另一則是即便產生這些物質也具有恢復力，不會對其大腦造成任何損害。此外，研究並列出關於超級老人的4大特點：

•超強的記憶力：超級老年人在延遲單字回憶測驗中，至少能拿到15分中的9分，與50多歲和60多歲的人的表現相當。

•年輕的大腦結構：與典型的衰老大腦不同，他們的大腦皮質（大腦外層）幾乎沒有變薄。在某些情況下，被稱為前扣帶回皮質的區域甚至比年輕人的還要厚，這有助於決策、情緒和動機的形成。

•獨特的細胞特徵：超級老人擁有更多與社交行為相關的馮．埃科諾莫神經元，以及在記憶中起關鍵作用的內嗅神經元。

•強大的社交關係：雖然超級老人的運動習慣和生活方式各不同，但大多數超級老人都非常善於社交，並保持密切的人際關係。

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