健康網》夏天久待冷氣房藏危機！ 醫曝少做1事恐害泌尿道感染

西園醫院泌尿科醫師張宇鳴表示，水分攝取不足、憋尿習慣、慢性疾病與生理狀態、衛生問題等，均易導致泌尿道感染，女性尤其容易中招；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣漸漸變熱，許多上班族習慣長時間待在室內吹冷氣消暑。西園醫院泌尿科醫師張宇鳴表示，久待冷氣房容易讓人因感受不到排汗而忘記喝水，進而成為泌尿道感染的隱形推手。提醒除水分攝取不足外，習慣憋尿、衛生習慣不良等，均是日常感染風險因子，尤其女性因生理構造特殊，特別容易感染。若出現頻尿與尿急、解尿灼熱感、下腹疼痛、血尿症狀務必就醫，以免導致急性膀胱炎，甚至引發敗血性休克。

張宇鳴於西園醫院衛教資料中表示，冷氣房因感受不到排汗，容易讓人忘記補充水分，導致容易引發泌尿道感染，尤其女性更容易中招。他指出，這主要歸因於女性特殊的生理構造，由於尿道短，細菌容易因衛生習慣不佳或性行為進入泌尿系統。當細菌逆行進入尿道，便會引發急性膀胱炎。

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泌尿道感染4大症狀

張宇鳴說明，泌尿道感染典型症狀，包括：頻尿與尿急；解尿灼熱感；下腹疼痛 ；血尿。急性膀胱炎若未及時處理，細菌可能向上侵襲引發急性腎盂腎炎，少數病人甚至可能導致有生命危險的敗血性休克。

引發泌尿道感染4因子

至於日常引發泌尿道感染的風險因子，張宇鳴列出以下4大項：1.水分攝取不足：尿量減少導致細菌無法被有效沖離。2.憋尿習慣：長期憋尿讓細菌在膀胱內大量繁殖。3.慢性疾病與生理狀態：如糖尿病患者、便秘或腹瀉。4.衛生與避孕：性行為後未及時排尿、不常更換生理用品，或使用特定的避孕措施。

預防泌尿道感染4原則

張宇鳴表示，預防泌尿道感染，應落實以下生活原則：

●足量飲水：每天尿量最好保持在1500ml以上。

●有尿意即排尿：儘量不要憋尿。

●飲食調整：治療期間應避開酒、咖啡、辣椒等刺激性食物。可考慮食用蔓越莓、益生菌等具有研究實證可預防感染的保健食品。

●良好衛生習慣：維持生理用品的頻繁替換，並在性行為後養成排尿習慣。

張宇鳴強調，在冷氣房工作時，別忘手邊放杯水；感覺尿道有任何不適時，也應儘速就醫，切勿聽信偏方或隨意停藥，才能守護泌尿道健康。

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