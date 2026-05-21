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健康網》男人50後最怕排尿卡卡！ 醫曝3壞習慣恐釀攝護腺危機

2026/05/21 20:26

醫師張英傑指出，排尿問題不一定是老化，久坐、憋尿與菸酒重口味飲食，可能增加攝護腺發炎與排尿障礙；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師張英傑指出，排尿問題不一定是老化，久坐、憋尿與菸酒重口味飲食，可能增加攝護腺發炎與排尿障礙；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少男性進入50歲後，開始出現排尿變慢、夜尿增加或排尿後仍覺得不乾淨等情況，常以為只是自然老化。但泌尿科醫師、輝達泌尿科診所院長張英傑提醒，這些變化不一定只是年紀造成，也可能因生活習慣包括久坐不動、習慣憋尿，以及抽菸喝酒與重口味飲食，增加攝護腺充血與發炎風險。

張英傑於臉書粉專發文分享，男性大概到50歲左右，會慢慢發現排尿的感覺和以前不太一樣，可能是尿流變慢、晚上常起來上廁所等，多數人會認為大概與年紀大有關，他提醒男性最好避開以下3項習慣，以免陷入地雷區：

1.長時間久坐不動

現在很多工作型態都是久坐，例如：一整天坐在辦公室、長時間開車、回家後又坐著滑手機或看電視等，攝護腺位在骨盆深處，如果長時間坐著，會陰部的壓力會增加，骨盆區域的血液循環也會變差。久而久之易使攝護腺出現充血，或慢性發炎的不適。

建議：如果工作需要久坐，每隔一段時間起來走動一下，讓骨盆區域放鬆。

2.常常憋尿

不少人工作忙起來，就會習慣忍著不上廁所。但長時間憋尿，會讓膀胱壓力上升，也會增加泌尿道細菌停留的機會。長期下來可能造成膀胱功能變差、泌尿道感染、攝護腺發炎機會增加。

建議：有尿意時盡量不要拖太久，對整個泌尿系統都比較健康。

3.菸酒與重口味飲食

很多男性在聚會或應酬時，難免會有抽菸喝酒的習慣。長期過量可能會讓骨盆區域的血管擴張，增加攝護腺充血的機會。同時，酒精、辛辣食物、咖啡因也可能刺激膀胱與攝護腺，讓排尿不適變得更明顯。

建議：適度節制，通常對攝護腺健康比較有益。

張英傑強調，攝護腺健康關鍵在日常習慣，改善久坐、避免憋尿並減少菸酒與刺激性飲食，有助降低發炎與排尿困擾風險。若症狀持續，應及早就醫檢查。

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