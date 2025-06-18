台中出現今年首例本土百日咳！1月大男嬰住院 媽媽也有症狀

接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前須各接種一劑百日咳相關疫苗。（衛生局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市今（2025）年出現首例本土百日咳確診個案，為一個月大男嬰，本（6）月初出現咳嗽等上呼吸道症狀就醫發現感染百日咳，目前仍住院治療，昨天中央獲報後確診，進一步調查男嬰媽媽在上月底曾有咳嗽等症狀，小兒科醫師提醒，咳嗽是小兒門診常見的主訴症狀，如果咳嗽超過2周以上，應盡速就醫檢查是否感染百日咳，避免嬰幼兒感染可能併發肺炎、腦病變等嚴重併發症。

衛生局指出，國內公費提供嬰幼兒出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，這名男嬰出生時無特殊病史，因未達接種月齡，未接種該疫苗，6月初出現咳嗽等症狀送醫並收治住院，疫調男嬰主要照顧是媽媽，5月底曾有咳嗽等上呼吸道症狀，衛生局已安排就醫進行預防性投藥及採檢送驗，並針對同住家人給予衛教及提醒健康監測。

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衛生局長曾梓展表示，百日咳為國內第三類法定傳染病，感染初期症狀較輕微，與感冒類似，故可能忽略而延遲就醫，導致有傳染他人或可能發生家庭群聚感染的情形。

小兒科診所院長施勝桓也說，百日咳屬於飛沫傳染，是傳染力高的急性細菌性疾病，症狀如感冒難以辨識，無論有無發病均有高度傳染力，症狀為持續咳嗽超過兩週，並伴隨鼻炎、打噴嚏、輕微發燒等類似感冒的症狀，成人很少出現併發症，但嬰幼兒感染後症狀通常較嚴重，特別是6個月以下的嬰兒更是重症高危險群，可能引起肺炎、抽搐、腦病變、腦出血、死亡，因此家中嬰幼兒如有陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等症狀，請儘速前往醫院就醫。

部立台中醫院主任李德敏表示，百日咳好發於3個月內以下嬰幼兒，以及20歲以上成人，百日咳在台灣每年約有200例新增個案，但臨床認為被低估，目前治療方式以 抗生素治療為主，預防幼兒感染百日咳疫苗，保護力約10年。

由於嬰幼兒容易受到照顧者或同住者傳染，且多半是媽媽帶有細菌，在不知情下傳染給孩子，施勝桓也建議孕婦懷孕第28到36週接種百日咳疫苗，除了自己預防感染，也能把抗體傳給胎兒，一出生就有保護力免於空窗期風險，另外寶寶的同住家人及照顧者也能接種，以降低嬰幼兒感染機會。

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