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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》總覺得累恐是血糖不穩 醫揭5大症狀和慢性病警訊

2025/06/19 20:01

醫師提醒，總覺得累、睡再多也疲憊，有可能是血糖不穩、代謝失衡的表現；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

醫師提醒，總覺得累、睡再多也疲憊，有可能是血糖不穩、代謝失衡的表現；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多年輕人將身體不適歸咎於工作太累、睡不好、壓力大，但美兆健檢診所醫師王浩恩提醒，這些感受可能不是一時的疲勞，而是慢性病正在悄悄接近的訊號。臨床顯示，30-40歲接受健康檢查受檢者已有明顯比例出現血脂異常、肝功能偏高、血壓與血糖異常等代謝失衡跡象。

別以為慢性病是中年人、退休族才需要擔心的事，根據國健署資料，近年來青壯年族群的代謝性疾病診斷率持續上升，顯示慢性病已不再是高齡族群的專屬風險。

長期外食、久坐 慢性病年輕化

王浩恩說明，現代人高工時、高壓力、長期外食與久坐習慣，正是慢性病年輕化的關鍵。許多來自科技業、金融業、創意產業等高工時、高認知負荷的年輕工作者，雖然年紀輕，卻已有代謝症候群前期或相關風險因子累積的現象。

醫師提醒，高工時、高壓力、長期外食與久坐習慣，正是慢性病年輕化的關鍵；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

醫師提醒，高工時、高壓力、長期外食與久坐習慣，正是慢性病年輕化的關鍵；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

王浩恩解釋，高壓生活讓交感神經長期處於興奮狀態，造成內分泌與代謝系統負擔，加上缺乏運動、晚睡熬夜與高熱量飲食，讓「表面年輕、內在老化」的情況越來越普遍。

王浩恩提醒，不少30出頭的年輕人出現總覺得累、睡再多也疲憊現象，但其實有可能是血糖不穩、代謝失衡的表現；容易煩躁、焦慮、專注力變差，恐是自律失衡；皮膚狀況變差、痘痘增加，有可能是荷爾蒙與血糖波動；站起來會頭暈、時不時頭痛，要小心血壓異常或血容量不足；體重沒變但肚子變大，可是內臟脂肪增加、脂肪肝風險上升。

醫師提醒，5大症狀可能是這些慢性病的表現，別輕忽。（美兆診所提供）

醫師提醒，5大症狀可能是這些慢性病的表現，別輕忽。（美兆診所提供）

他進一步說明，年輕的身體有很強的代償能力，因此往往在疾病被發現以前，並不會有明顯不適感，但當症狀出現時，通常代表已經累積一段時間，甚至可能已經進入慢性病發展階段。

慢性病不再是老人病！ 醫：30歲就該開始健檢

面對慢性病年輕化，衛福部也已正式將「30歲以上成人預防保健」納入健康政策的推廣主軸，鼓勵民眾建立定期健檢習慣，及早發現潛在問題，不僅有效預防惡化與長期傷害，更能減少未來醫療支出。王浩恩表示，30歲起是健康轉捩點，保有良好的逆轉修復體質，若能養成固定健檢，將有機會在疾病發生前掌握警訊、阻斷惡化路徑。

美兆健康管理機構建議，30-45歲族群可以優先選擇代謝健康、肝膽功能、心血管檢查、內臟脂肪、血糖血脂追蹤等項目，建立屬於自己的健康風險圖譜，並搭配生活型態調整，讓預防慢性病不再只是口號，而是實際可行的健康戰略。

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