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健康網》嘴破不一定是腸病毒 認識腸病毒與重症前兆

2025/06/20 10:30

醫師提醒，若是小朋友出現嗜睡、肌躍型抽搐、持續嘔吐、呼吸急促與心跳加快，一定要立刻送到醫院給醫師評估；情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，若是小朋友出現嗜睡、肌躍型抽搐、持續嘔吐、呼吸急促與心跳加快，一定要立刻送到醫院給醫師評估；情境照。（圖取自freepik）

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新生兒腸病毒 再奪2命 疾管署示警 疫情燒到7月底

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近腸病毒疫情升溫，讓許多家長老師們也跟著緊張；萬芳醫院兒科部主任黃斯煒分享，1位2歲大的孩童因老師注意到嘴巴有破洞被家長帶去就醫，經檢查所幸該位小朋友沒有腸病毒感染時會發現的破洞或是水泡。不過若是小朋友出現嗜睡、肌躍型抽搐、持續嘔吐、呼吸急促與心跳加快，一定要立刻送到醫院給醫師評估。

黃斯煒在臉書專頁「西v麵-小兒心臟科醫師黃斯煒」發文說明，腸病毒是一群小RNA病毒，其中包含著60多型的病毒，比較有名的病毒像是小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、以及容易併發重症的腸病毒71型，主要是經由糞口途徑、或是喝到受污染的水、飛沫傳染、或是接觸到皮膚水泡的滲液而感染。

腸病毒感染後的症狀

黃斯煒表示，受到克沙奇病毒、腸病毒71型這類的腸病毒感染，有些孩子不會產生症狀或是僅有輕微感冒咳嗽流鼻水等。另外也常出現疱疹性咽峽炎或是手足口病。

●疱疹性咽峽炎：指口腔咽峽部會出現小水泡及潰瘍，孩子常因吞嚥時引發疼痛而導致不吃東西、不喝水的狀況。病程大約4到6天。

●手足口病：如同疱疹性咽峽炎一樣，在口腔內會出現水泡，除此之外會伴隨著四肢、手掌腳掌、手指腳趾出現小水泡。病程稍長，會持續一週上下。

黃斯煒說，比較厲害的腸病毒感染會造成無菌性腦膜炎病毒性腦炎或是心肌炎等，但這類嚴重感染相對少見。

腸病毒重症

黃斯煒說明，腸病毒重症指的是因腸病毒感染後，病毒侵犯到中樞神經系統而產生併發症，進而造成急性的心肺衰竭並造成孩童死亡。最常見造成腸病毒重症的病毒就是腸病毒71型。腸病毒併發重症的死亡率約在3-20%。在1998年台灣腸病毒大流行時，死亡率將近20%。而近年由於對於腸病毒重症的了解更加透徹，重症死亡率已有明顯下降。

醫師說明，腸病毒重症指的是因腸病毒感染後，病毒侵犯到中樞神經系統而產生併發症，進而造成急性的心肺衰竭並造成孩童死亡；情境照。（圖取自freepik）

醫師說明，腸病毒重症指的是因腸病毒感染後，病毒侵犯到中樞神經系統而產生併發症，進而造成急性的心肺衰竭並造成孩童死亡；情境照。（圖取自freepik）

腸病毒重症前兆

●嗜睡：退燒後仍持續嗜睡就要更小心。

●肌躍型抽搐：是指在全身肌肉突然收縮，像是嬰兒時期的驚嚇反射。

●持續嘔吐：不論有無進食都會一直嘔吐或乾嘔。

●呼吸急促、心跳加快：孩子發燒時心跳、呼吸都會稍快。如果是在退燒狀況下也是如此，就要盡快就醫。

黃斯煒指出，腸病毒71型感染初期其實就像其他腸病毒一般，症狀不明顯或是會出現手口足病或疱疹性咽峽炎，因此很難從臨床表現來分辨。如果孩子年紀小於3歲高燒大於39度發燒超過3天，這些也都是發生重症的高風險。如有上述情形也需要讓醫師評估孩子的狀況。

腸病毒治療

黃斯煒表示，腸病毒和一般病毒感染並無不同，身體的免疫力會需要時間將病毒殺光，所以整體病程會持續5-7天不等。而不同於一般感冒的是，由於腸病毒感染常會伴隨嘴巴有破洞、潰瘍，因此這種情況常導致小孩因為嘴巴痛而不進食、不喝水，如此就會造成小孩脫水。

黃斯煒說，如果孩子嘴巴破洞太多導致完全無法進食，必要時還是要尋求醫療協助，可透過一些止痛藥物的使用或是打點滴補充水分，避免孩子脫水。

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