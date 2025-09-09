全國腸病毒重症創6年同期新高 南投開學後加強防疫

南投縣衛生局呼籲家長應嚴防幼童感染腸病毒，若有疑似症狀應儘速就醫。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕依據疾管署監測資料顯示，今年全國累計15例腸病毒感染併發重症病例，含7例死亡，為近6年同期最高，由於開學後學童返校互動機會增加，南投縣衛生局呼籲托育機構人員與家長應加強教導學童養成良好個人衛生習慣，落實正確勤洗手等觀念，並維持幼童活動環境清潔與通風，定期以500ppm含氯漂白水重點消毒幼童常接觸表面，以降低腸病毒等傳播風險。

南投縣衛生局指出，今年15例腸病毒感染併發重症病例，新生兒即占12例，均感染伊科病毒11型，其中6例死亡。而近期腸病毒就診人次呈持平趨勢，第35週（8月24日至8月30日）就診計7534人次，與前一週7548人次相當，其中南投縣就診計98人，與前一週125人相較下降26%。

縣府衛生局表示，新生兒感染腸病毒併發重症風險持續，由於成人或幼童感染後的症狀較不明顯，與感冒症狀不易區別，準媽媽產前14天若有出現發燒、呼吸道症狀及腹瀉等疑似症狀，應儘速就醫並主動告知醫師，家有孕產婦民眾也應落實良好個人衛生，有症狀者應與孕婦及新生兒適當隔離。

衛生局強調，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重威脅生命，一旦有上述症狀，務必儘速就醫，以掌握治療的黃金時間。

南投縣衛生局呼籲家長應加強教導學童養成正確勤洗手習慣，預防腸病毒。（南投縣衛生局提供）

