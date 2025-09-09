健康網》秋季過敏好難受？ 醫推4招擊退鼻塞、起疹、眼睛紅

耳鼻喉科醫師王曜表示，換季時節出現鼻癢、鼻塞、打噴嚏，或是眼睛、皮膚乾癢紅腫等症狀，可能是秋季過敏作祟；情境照。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕換季時節鼻子常開始不聽使喚，不僅容易打噴嚏、鼻塞，甚至皮膚也發癢。耳鼻喉科醫師王曜表示，出現鼻癢、鼻塞、打噴嚏，或是眼睛、皮膚乾癢紅腫等症狀，這些不僅是季節性的小困擾，還可能是「秋季過敏」在作怪。想要有效預防，建議出門戴口罩防花粉、保持室內空氣流通、補充維他命C以及採行洋蔥式穿搭，均有助預防。

什麼是秋季過敏？王曜於臉書專頁「空軍衛國 醫師保家 耳鼻喉科王曜院長｜鼻過敏 耳鳴 打鼾｜桃園八德中壢」發文解釋，所謂秋季過敏，係因秋天天氣忽冷忽熱，讓空氣中的過敏原，如黴菌、花粉、PM2.5等，更容易進入呼吸道，進而引發過敏反應，也讓敏感體質者特別容易發作，不僅影響呼吸，還會讓皮膚、眼睛也感到不適。

王曜並指出，常見秋季過敏症狀，包括：

●鼻塞、流鼻水：秋天最常見的鼻部症狀，讓人無法好好呼吸，總是感覺鼻孔不通。

●打噴嚏、鼻子癢：每到換季就不停打噴嚏，鼻子癢得難忍，這是過敏性鼻炎的常見表現。

●皮膚乾癢、紅腫：空氣乾燥加上過敏原刺激，皮膚容易發癢、起疹子。

●眼睛癢、紅腫：眼睛也跟著過敏，發紅、癢，甚至會出現流眼水。

至於如何能有效預防秋季過敏？王曜提出以下4種建議方式：

●出門戴口罩防花粉：秋季是花粉過敏的高峰期，記得外出時戴口罩，保護自己不被花粉侵襲。

●保持室內空氣流通：秋天待在室內要保持空氣流通，可使用空氣清淨機過濾空氣中的過敏原，若無空氣清淨機，記得定期開窗換氣。

●補充維生素C，提升免疫力：秋天正是水果豐收季，檸檬、柚子、葡萄柚等水果，都是富含維生素C的好選擇，記得多補充。

●穿衣調整，避免溫差刺激：秋天早晚溫差大，記得採行洋蔥式穿著，隨時增減衣物，避免感冒導致身體對過敏反應更敏感。

王曜也提醒，如果常因過敏症狀困擾，甚至影響日常生活，建議儘早尋求耳鼻喉科醫師的診斷與治療，找到最適合的處理方法，有助輕鬆度過秋天。

耳鼻喉科醫師王曜說，補充維生素C有助提升免疫力，檸檬、葡萄柚等水果都是好選擇，攝取有助預防秋季過敏；情境照。（圖取自photoAC）

