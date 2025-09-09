限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
乳癌篩檢陽性個案追蹤率逾9成 新營醫院篩檢效率奪冠
〔記者王涵平／台南報導〕部立新營醫院乳癌篩檢陽性個案追蹤率高達95.06%，個案管理成效卓著，獲國民健康署表揚「乳癌篩檢效率王」第一名。新營醫院乳房外科醫師陳秉澤表示，呼籲40至74歲婦女每兩年1次乳房X光免費檢查，及早發現、及早治療。
新營醫院表示，國民健康署表揚114年癌症防治績優醫療院所，新營醫院在地區醫院組中，以優異的乳癌篩檢效率脫穎而出，榮獲「乳癌篩檢效率王」第一名。乳癌是女性最常見的癌症之一，早期發現與治療是守護健康的關鍵，新營醫院積極推動乳癌篩檢，更重視後續的陽性個案管理，透過主動轉介、協助掛號複檢及持續追蹤，使個案能及早接受進一步檢查與治療。
請繼續往下閱讀...
陳秉澤指出，乳房攝影報告依「乳房影像報告與資料分析系統（BI-RADS）」分級。0級表示影像判讀尚無法定論，需輔以其他檢查（如超音波）以釐清；3級為可能良性，建議短期追蹤；4級則懷疑異常，應進一步穿刺確認。雖檢查異常易引發焦慮，但不代表就是癌症。即使確診乳癌，現代治療已相當進步，多數患者可穩定治療、維持生活品質。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應