自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

乳癌篩檢陽性個案追蹤率逾9成 新營醫院篩檢效率奪冠

2025/09/09 10:40

部立新營醫院乳癌篩檢陽性個案追蹤率高達95.06%，新營醫院乳房外科醫師陳秉澤呼籲40至74歲婦女每兩年1次乳房X光免費檢查，及早發現、及早治療。（新營醫院提供）

部立新營醫院乳癌篩檢陽性個案追蹤率高達95.06%，新營醫院乳房外科醫師陳秉澤呼籲40至74歲婦女每兩年1次乳房X光免費檢查，及早發現、及早治療。（新營醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕部立新營醫院乳癌篩檢陽性個案追蹤率高達95.06%，個案管理成效卓著，獲國民健康署表揚「乳癌篩檢效率王」第一名。新營醫院乳房外科醫師陳秉澤表示，呼籲40至74歲婦女每兩年1次乳房X光免費檢查，及早發現、及早治療。

新營醫院表示，國民健康署表揚114年癌症防治績優醫療院所，新營醫院在地區醫院組中，以優異的乳癌篩檢效率脫穎而出，榮獲「乳癌篩檢效率王」第一名。乳癌是女性最常見的癌症之一，早期發現與治療是守護健康的關鍵，新營醫院積極推動乳癌篩檢，更重視後續的陽性個案管理，透過主動轉介、協助掛號複檢及持續追蹤，使個案能及早接受進一步檢查與治療。

陳秉澤指出，乳房攝影報告依「乳房影像報告與資料分析系統（BI-RADS）」分級。0級表示影像判讀尚無法定論，需輔以其他檢查（如超音波）以釐清；3級為可能良性，建議短期追蹤；4級則懷疑異常，應進一步穿刺確認。雖檢查異常易引發焦慮，但不代表就是癌症。即使確診乳癌，現代治療已相當進步，多數患者可穩定治療、維持生活品質。

40至74歲婦女每兩年1次乳房X光免費檢查，及早發現、及早治療。（新營醫院提供）

40至74歲婦女每兩年1次乳房X光免費檢查，及早發現、及早治療。（新營醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中