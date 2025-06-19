攝護腺癌死亡年增率高達9.2％ 淺談治療方式

醫師表示，一些人認為攝護腺癌無須積極治療的錯誤觀念，造就台灣攝護腺癌的死亡年增率竟高達9.2%；圖為情境照，圖中人物與內文無關。（圖取自freepik）

文／蔣智宏

衛福部公告111年國人死因統計，驚聞攝護腺癌死亡年增率竟高達9.2%，死亡人數年增8.3% （往生人數自110年的1689快速增加111年的1830位男性長輩），長期觀察發現，攝護腺癌、胰臟癌、卵巢癌是排名快速增加的3種癌症，在在顯示早期診斷的重要性。

攝護腺癌在美國是男性發生率第1名的癌症，台灣民國111年已經高居國人男性癌症發生率第3位（9062位新病人，診斷年齡中位數為72歲；男性癌症死亡率第6位（1830位男性長輩因此往生，往生年齡中位數為82歲），根據衛福部長期觀察，攝護腺癌是台灣快速增加發生率與死亡率的3種癌症之一，值得全國民眾一起好好關心這個健康議題。

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「攝護腺癌進展緩慢，不治療也沒關係？」是錯誤觀念，坊間的觀念只針對特定狀況說對了一小部分，但不適合大部分的攝護腺癌，不然攝護腺癌的死亡年增率就不會高達9.2%，1年有1830位男性長輩因此往生。

不同期別攝護腺癌的治療方式簡介（資料來源：臺灣楓城泌尿學會）

醫師會依病人年齡（預期餘命）與3個很客觀的指標評估腫瘤的惡性度高低跟病人討論適合的治療方式，年紀越大或惡性度越低就會越保守治療，惡性度越高就會越積極治療以免腫瘤迅速惡化。3個客觀的指標包含：原始PSA數值；切片腫瘤惡性度高低（格里森分數高低）；原始腫瘤期別（侵犯的遠近），惡性度不同與不同期別的治療方式皆不相同，預後也有極大的差異，簡要介紹如下：

一、局部性（沒轉移）有分低度/中度/高度復發風險的攝護腺癌：

1.低度復發風險：當3個客觀的指標都很低（PSA<10ng/ml+格里森分數3+3=6分+期別T1c-影像學看不到腫瘤），顧名思義就是低度復發風險的疾病，依據不同的預期餘命有不同的標準治療建議如下，積極追蹤是首選，放射線治療與根除手術也是標準的建議之一。

2.高度復發風險：當其中一個客觀指標出現時（PSA>20ng/ml、或格里森分數>=8分、或期別T3a-腫瘤侵犯到攝護腺膜外），就屬於高度復發風險的疾病，建議一定要積極治療不然腫瘤惡性度高短期內很有可能會惡化，治療方式包含放射線治療+全身性荷爾蒙針劑治療與根除手術+淋巴廓清術，如果是極高齡，就會選擇相對保守的治療，根據不同的預期餘命有不同的標準治療建議如下，觀察等待，或全身性荷爾蒙針劑治療，放射線治療。

3.中度復發風險：大致來說介於低度與高度中間就是中度復發風險（PSA 10-20 ng/ml、或格里森分數7分、或期別<T3a-腫瘤侵犯到攝護腺膜外），積極追蹤已經不是首選而是選擇之一，放射線治療+全身性荷爾蒙針劑治療與根除手術+淋巴廓清術也是標準的建議之一，同樣的，針對極高齡的長輩，治療建議也偏向比較保守的方式。

二、局部淋巴侵犯性攝護腺癌：

如果癌細胞明顯侵犯到攝護腺外面的局部淋巴腺，表示疾病又更嚴重了一點。標準治療建議包含放射線治療+全身性荷爾蒙針劑治療與根除手術+淋巴廓清術，如果比較年長的病人，因為歲數已高毋需積極治療，觀察等待或全身性荷爾蒙針劑治療等相對保守的治療才是選項。

三、遠端轉移性攝護腺癌：

這就是第4期攝護腺癌，又分成1.尚未治療過的荷爾蒙敏感性（美國前總統拜登就是屬於此類病人），與2.荷爾蒙治療後又復發的去勢抗性疾病2種。

1.荷爾蒙敏感性：因為從未治療過，所以荷爾蒙治療是敏感有效的，標準治療是長期全身性荷爾蒙針劑治療，再加上新型口服荷爾蒙藥物/化學治療。

2.去勢抵抗性：如果長期全身性荷爾蒙針劑治療後又復發，除了全身性荷爾蒙針劑治療一定要繼續之外，可再加上二線化學治療，或鐳223核醫治療，或次世代基因定序（Next Generation Sequencing, NGS）的口服PARP抑制劑，或治療性177Lu-PSMA-617與最後一步的安寧緩和治療。

根據衛福部統計發現，台灣初診斷就是第4期的比例竟高達30.1%（達2435人），延遲診斷再加上有些似是而非攝護腺癌無須積極治療的錯誤觀念，造就了台灣攝護腺癌的死亡年增率竟高達9.2%。

診斷年齡推算預期餘命，的確是攝護腺癌治療選項的重要參考依據，不同年齡、不同期別的治療皆不盡相同，請盡量根據建議指南與您的泌尿科醫師一起詳細討論，正確地找出對自己最適合的方式，才能降低台灣攝護腺癌死亡率。

臺灣楓城泌尿學會的民眾衛教篇章有更詳細的「攝護腺癌症系列介紹」，歡迎民眾參閱。（作者為高雄榮民總醫院泌尿外科教授、台大醫院泌尿部兼任主治醫師、臺灣泌尿科醫學會第24屆教育委員會副主委）

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