自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

攝護腺癌死亡年增率高達9.2％ 淺談治療方式

2025/06/19 17:59

醫師表示，一些人認為攝護腺癌無須積極治療的錯誤觀念，造就台灣攝護腺癌的死亡年增率竟高達9.2%；圖為情境照，圖中人物與內文無關。（圖取自freepik）

醫師表示，一些人認為攝護腺癌無須積極治療的錯誤觀念，造就台灣攝護腺癌的死亡年增率竟高達9.2%；圖為情境照，圖中人物與內文無關。（圖取自freepik）

文／蔣智宏

衛福部公告111年國人死因統計，驚聞攝護腺癌死亡年增率竟高達9.2%，死亡人數年增8.3% （往生人數自110年的1689快速增加111年的1830位男性長輩），長期觀察發現，攝護腺癌、胰臟癌、卵巢癌是排名快速增加的3種癌症，在在顯示早期診斷的重要性。

攝護腺癌在美國是男性發生率第1名的癌症，台灣民國111年已經高居國人男性癌症發生率第3位（9062位新病人，診斷年齡中位數為72歲；男性癌症死亡率第6位（1830位男性長輩因此往生，往生年齡中位數為82歲），根據衛福部長期觀察，攝護腺癌是台灣快速增加發生率與死亡率的3種癌症之一，值得全國民眾一起好好關心這個健康議題。

「攝護腺癌進展緩慢，不治療也沒關係？」是錯誤觀念，坊間的觀念只針對特定狀況說對了一小部分，但不適合大部分的攝護腺癌，不然攝護腺癌的死亡年增率就不會高達9.2%，1年有1830位男性長輩因此往生。

不同期別攝護腺癌的治療方式簡介（資料來源：臺灣楓城泌尿學會）

醫師會依病人年齡（預期餘命）與3個很客觀的指標評估腫瘤的惡性度高低跟病人討論適合的治療方式，年紀越大或惡性度越低就會越保守治療，惡性度越高就會越積極治療以免腫瘤迅速惡化。3個客觀的指標包含：原始PSA數值；切片腫瘤惡性度高低（格里森分數高低）；原始腫瘤期別（侵犯的遠近），惡性度不同與不同期別的治療方式皆不相同，預後也有極大的差異，簡要介紹如下：

一、局部性（沒轉移）有分低度/中度/高度復發風險的攝護腺癌：

1.低度復發風險：當3個客觀的指標都很低（PSA<10ng/ml+格里森分數3+3=6分+期別T1c-影像學看不到腫瘤），顧名思義就是低度復發風險的疾病，依據不同的預期餘命有不同的標準治療建議如下，積極追蹤是首選，放射線治療與根除手術也是標準的建議之一。

2.高度復發風險：當其中一個客觀指標出現時（PSA>20ng/ml、或格里森分數>=8分、或期別T3a-腫瘤侵犯到攝護腺膜外），就屬於高度復發風險的疾病，建議一定要積極治療不然腫瘤惡性度高短期內很有可能會惡化，治療方式包含放射線治療+全身性荷爾蒙針劑治療與根除手術+淋巴廓清術，如果是極高齡，就會選擇相對保守的治療，根據不同的預期餘命有不同的標準治療建議如下，觀察等待，或全身性荷爾蒙針劑治療，放射線治療。

3.中度復發風險：大致來說介於低度與高度中間就是中度復發風險（PSA 10-20 ng/ml、或格里森分數7分、或期別<T3a-腫瘤侵犯到攝護腺膜外），積極追蹤已經不是首選而是選擇之一，放射線治療+全身性荷爾蒙針劑治療與根除手術+淋巴廓清術也是標準的建議之一，同樣的，針對極高齡的長輩，治療建議也偏向比較保守的方式。

二、局部淋巴侵犯性攝護腺癌：

如果癌細胞明顯侵犯到攝護腺外面的局部淋巴腺，表示疾病又更嚴重了一點。標準治療建議包含放射線治療+全身性荷爾蒙針劑治療與根除手術+淋巴廓清術，如果比較年長的病人，因為歲數已高毋需積極治療，觀察等待或全身性荷爾蒙針劑治療等相對保守的治療才是選項。

三、遠端轉移性攝護腺癌：

這就是第4期攝護腺癌，又分成1.尚未治療過的荷爾蒙敏感性（美國前總統拜登就是屬於此類病人），與2.荷爾蒙治療後又復發的去勢抗性疾病2種。

1.荷爾蒙敏感性：因為從未治療過，所以荷爾蒙治療是敏感有效的，標準治療是長期全身性荷爾蒙針劑治療，再加上新型口服荷爾蒙藥物/化學治療。

2.去勢抵抗性：如果長期全身性荷爾蒙針劑治療後又復發，除了全身性荷爾蒙針劑治療一定要繼續之外，可再加上二線化學治療，或鐳223核醫治療，或次世代基因定序（Next Generation Sequencing, NGS）的口服PARP抑制劑，或治療性177Lu-PSMA-617與最後一步的安寧緩和治療。

根據衛福部統計發現，台灣初診斷就是第4期的比例竟高達30.1%（達2435人），延遲診斷再加上有些似是而非攝護腺癌無須積極治療的錯誤觀念，造就了台灣攝護腺癌的死亡年增率竟高達9.2%。

診斷年齡推算預期餘命，的確是攝護腺癌治療選項的重要參考依據，不同年齡、不同期別的治療皆不盡相同，請盡量根據建議指南與您的泌尿科醫師一起詳細討論，正確地找出對自己最適合的方式，才能降低台灣攝護腺癌死亡率。

臺灣楓城泌尿學會的民眾衛教篇章有更詳細的「攝護腺癌症系列介紹」，歡迎民眾參閱。（作者為高雄榮民總醫院泌尿外科教授、台大醫院泌尿部兼任主治醫師、臺灣泌尿科醫學會第24屆教育委員會副主委）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中