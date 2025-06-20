自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

腸病毒疫情拉警報 南投就診人次上升50.8％

2025/06/20 10:03

腸病毒疫情升溫 ，南投縣衛生局籲請家長協助輔導孩童以肥皂勤洗手，降低腸病毒感染風險。（南投縣衛生局提供）

腸病毒疫情升溫 ，南投縣衛生局籲請家長協助輔導孩童以肥皂勤洗手，降低腸病毒感染風險。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕腸病毒疫情升溫， 依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，6月8日至6月14日，因腸病毒門急診就診計6056人次，較前一週（5259人次）上升15.2%，南投就診104人次，更較前一週（69人次）上升50.8%，呼籲縣內弱勢家庭幼童儘速至合約醫療院所，免費接種腸病毒71型疫苗 。

南投縣衛生局指出 ，感染腸病毒並無特效藥，僅採取支持療法，可藉由接種腸病毒71型疫苗，預防腸病毒侵襲，由於中央尚未納入公費常規疫苗接種，自費接種該疫苗每劑約4000餘元，對弱勢家庭來說是一筆可觀的經濟負擔。 南投縣政府因此全國首創採購腸病毒71型疫苗，專供設籍縣內低收、中低收入戶，出生滿2個月至未滿6歲嬰幼童免費接種，每位幼童應接種2劑，2劑間隔至少1至2個月。

衛生局表示，腸病毒71型是引起手足口病的主要病原之一，尤其對年齡較小的嬰幼兒，可能會引發重症，如神經系統併發症，對健康造成威脅。今（2025）年全國累計7例腸病毒感染併發重症確定病例，5例為新生兒且造成4例死亡，縣府衛生局呼籲新生兒腸病毒流行期間，如家中有新生兒，建議儘量謝絕訪客、親朋好友對新生兒勿抱抱親親，以免造成傳染。

衛生局強調，隨著春夏季節轉換，每年5、6月為流行高峰期，而腸病毒容易在人口密集且互動密切的場所傳播，無論大人、小孩皆應持續落實手部衛生，請家長協助輔導孩童遵循「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，並以肥皂勤洗手，降低腸病毒感染風險。

腸病毒疫情升溫 ，南投縣衛生局呼籲縣籍弱勢家庭幼童免費接種腸病毒71型疫苗。（南投縣衛生局提供）

腸病毒疫情升溫 ，南投縣衛生局呼籲縣籍弱勢家庭幼童免費接種腸病毒71型疫苗。（南投縣衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中