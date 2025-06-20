腸病毒疫情拉警報 南投就診人次上升50.8％

腸病毒疫情升溫 ，南投縣衛生局籲請家長協助輔導孩童以肥皂勤洗手，降低腸病毒感染風險。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕腸病毒疫情升溫， 依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，6月8日至6月14日，因腸病毒門急診就診計6056人次，較前一週（5259人次）上升15.2%，南投就診104人次，更較前一週（69人次）上升50.8%，呼籲縣內弱勢家庭幼童儘速至合約醫療院所，免費接種腸病毒71型疫苗 。

南投縣衛生局指出 ，感染腸病毒並無特效藥，僅採取支持療法，可藉由接種腸病毒71型疫苗，預防腸病毒侵襲，由於中央尚未納入公費常規疫苗接種，自費接種該疫苗每劑約4000餘元，對弱勢家庭來說是一筆可觀的經濟負擔。 南投縣政府因此全國首創採購腸病毒71型疫苗，專供設籍縣內低收、中低收入戶，出生滿2個月至未滿6歲嬰幼童免費接種，每位幼童應接種2劑，2劑間隔至少1至2個月。

請繼續往下閱讀...

衛生局表示，腸病毒71型是引起手足口病的主要病原之一，尤其對年齡較小的嬰幼兒，可能會引發重症，如神經系統併發症，對健康造成威脅。今（2025）年全國累計7例腸病毒感染併發重症確定病例，5例為新生兒且造成4例死亡，縣府衛生局呼籲新生兒腸病毒流行期間，如家中有新生兒，建議儘量謝絕訪客、親朋好友對新生兒勿抱抱親親，以免造成傳染。

衛生局強調，隨著春夏季節轉換，每年5、6月為流行高峰期，而腸病毒容易在人口密集且互動密切的場所傳播，無論大人、小孩皆應持續落實手部衛生，請家長協助輔導孩童遵循「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，並以肥皂勤洗手，降低腸病毒感染風險。

腸病毒疫情升溫 ，南投縣衛生局呼籲縣籍弱勢家庭幼童免費接種腸病毒71型疫苗。（南投縣衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法