自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

高秀護理長研發智能便盆輪椅 世界創新發明賽摘金

2025/09/01 09:59

高雄秀傳紀念醫院護理部護理長李雁秋研發《智能模組化照護便盆輪椅》，一舉摘下2025第11屆韓國WiC世界創新發明大賽金牌。（高秀醫院提供）

高雄秀傳紀念醫院護理部護理長李雁秋研發《智能模組化照護便盆輪椅》，一舉摘下2025第11屆韓國WiC世界創新發明大賽金牌。（高秀醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕病患坐輪椅如廁大不易，高雄秀傳紀念醫院護理部護理長李雁秋研發一款《智能模組化照護便盆輪椅》，結合照明、除臭、沖洗、模組化多感測控制等九大模組，還能偵測氣味，適時釋放香氛，一舉摘下2025第11屆韓國WiC世界創新發明大賽金牌。

李雁秋表示，臨床上常看到行動不便患者如廁時不慎跌倒，激發她開始思索如何改善臨床需求，花費幾個月時間反覆研究設計與改裝，終於研發出這款結合照明、除臭、沖洗、模組化多感測控制等9大模組的《智能模組化照護便盆輪椅》。

她說，智能模組化便盆輪椅可折疊、不受場域限制，還有圍簾可保護患者隱私，尤其偵測到氣味時，還會適時釋放香氛，經院內臨床實測，可顯著減輕護理工作負擔，她說，希望這項研發作品能讓病人更方便出門，連照顧者都受惠。

高秀醫院院長吳明和感謝護理部替院方拿下首面國際金牌，他認為護理部在國際舞台勇奪金牌，展現臨床專業結合創新研發實力，院方將持續支持護理部與跨部門醫療人員研發創新輔具，讓更多來自臨床的創意走向國際，造福更多病人。

高秀醫院護理長李雁秋（中）的《智能模組化照護便盆輪椅》作品，為院方拿下首面國際金牌。（高秀醫院提供）

高秀醫院護理長李雁秋（中）的《智能模組化照護便盆輪椅》作品，為院方拿下首面國際金牌。（高秀醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中