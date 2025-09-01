高秀護理長研發智能便盆輪椅 世界創新發明賽摘金

高雄秀傳紀念醫院護理部護理長李雁秋研發《智能模組化照護便盆輪椅》，一舉摘下2025第11屆韓國WiC世界創新發明大賽金牌。（高秀醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕病患坐輪椅如廁大不易，高雄秀傳紀念醫院護理部護理長李雁秋研發一款《智能模組化照護便盆輪椅》，結合照明、除臭、沖洗、模組化多感測控制等九大模組，還能偵測氣味，適時釋放香氛，一舉摘下2025第11屆韓國WiC世界創新發明大賽金牌。

李雁秋表示，臨床上常看到行動不便患者如廁時不慎跌倒，激發她開始思索如何改善臨床需求，花費幾個月時間反覆研究設計與改裝，終於研發出這款結合照明、除臭、沖洗、模組化多感測控制等9大模組的《智能模組化照護便盆輪椅》。

請繼續往下閱讀...

她說，智能模組化便盆輪椅可折疊、不受場域限制，還有圍簾可保護患者隱私，尤其偵測到氣味時，還會適時釋放香氛，經院內臨床實測，可顯著減輕護理工作負擔，她說，希望這項研發作品能讓病人更方便出門，連照顧者都受惠。

高秀醫院院長吳明和感謝護理部替院方拿下首面國際金牌，他認為護理部在國際舞台勇奪金牌，展現臨床專業結合創新研發實力，院方將持續支持護理部與跨部門醫療人員研發創新輔具，讓更多來自臨床的創意走向國際，造福更多病人。

高秀醫院護理長李雁秋（中）的《智能模組化照護便盆輪椅》作品，為院方拿下首面國際金牌。（高秀醫院提供）

