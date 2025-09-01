3旬女體重近130公斤 自費打瘦瘦針半年甩29公斤

莊小姐打「瘦瘦針」，配合養成有益減重的生活習慣，半年讓體重從129.8公斤（左）降至100.8公斤（右）。（記者陳建志翻攝）

〔記者陳建志／台中報導〕35歲的莊小姐，日前因車禍住院時驚覺體重已破百，且較過去增加20公斤，不僅行動不便、躺臥也不適，讓她下定決心減重。在醫師的「個人化減重課程」協助下，透過每週打一次的自費「瘦瘦針」（GLP-1 腸泌素）治療，並搭配生活型態調整，僅半年便成功減重29公斤，不僅走路不再氣喘吁吁，膝蓋負擔減輕，連慢性病藥物劑量也跟著下降。

長安醫院家醫科醫師彭馨儀表示，患者分享從減重班、飲食諮詢、中西醫藥物、保健食品甚至代餐，幾乎試遍所有減重方法，但因副作用嚴重，常出現盜汗、心悸、嘔吐及嗜睡等症狀，效果也無法持續，希望能在副作用較少下，安全減重。

彭馨儀醫師提醒，瘦瘦針僅是「加速器」，真正能避免復胖、維持健康體態的關鍵，仍在於生活型態的調整。（記者陳建志攝）

彭馨儀表示，考量患者本身患有心臟肥大、慢性腎臟病與早期糖尿病等慢性疾病，選擇每週一次的自費「瘦瘦針」作為輔助治療。強調瘦瘦針除能顯著減重，還具有保護心臟與腎臟、改善血糖、減少內臟脂肪的優點，且相較於其他減重藥物，副作用如嘔吐、盜汗心悸等也較為輕微，對患者而言，舒適度與便利性都高出許多。

彭馨儀表示，治療過程中並未採取傳統的「飲食熱量計算」方式，而是改採漸進式生活型態調整策略。每月引導患者養成一項有益減重的生活習慣，包括健康零食選擇、壓力管理技巧、改善生理期失眠方法，甚至提供減重期間安心食用宵夜的建議，讓減重過程更具彈性與可持續性。

莊小姐的體重變化十分明顯，從129.8公斤降至100.8公斤，體脂由66.6公斤減到30.9公斤，腰圍也從137公分縮小至118公分。開心表示，過去常因體重問題「走幾步就喘、腳常疼痛」，如今不僅活動更輕鬆，也能不用吃這麼多藥物。

彭馨儀提醒，近期瘦瘦針風行，但民眾切勿自行購買來源不明的藥物。任何藥物使用前，應由專業醫師評估肝腎功能及共病狀況，並於合法醫療院所取得。強調藥物僅是「加速器」，真正能避免復胖、維持健康體態的關鍵，仍在於生活型態的長期調整。

