國軍花蓮總醫院心臟血管中心啟用 強化心血管疾病醫療
〔記者王錦義／花蓮報導〕國軍花蓮總醫院心臟血管中心今（1）日上午正式啟用，由國防部軍備副部長鍾樹明上將、前總統府戰略顧問王信龍、軍醫局代副局長王毓淇上校、中央健保署東區業務組長黃兆杰等人主持啟用儀式，希望提供東部地區心血管重症患者更即時、專業的醫療照護。
國軍花蓮總醫院指出，此次新設立的心導管室，引進全新的「高階心血管手術整合系統」，展現先進醫療科技的應用，設備具有動態冠狀動脈路徑導航，精準導引導管介入治療操作，以及冠狀動脈支架顯影強化，可確保支架完整張開與正確定位。此外，此系統採用智能觸控模組，藉以整合影像與手術控制於一體，可大幅提升流程效率與臨床安全。
鍾樹明上將致詞時表示，見證心臟血管中心正式成軍，這不僅是一間醫院重要的里程碑，更是第二作戰區軍陣醫療能量的關鍵補強。面對瞬息萬變的戰訓節奏與東部特殊地理環境，國軍醫療體系必須「平時能救、戰時能戰」，把醫療戰力向前推、向下紮根，確保部隊官兵與在地民眾生命安全。
另外，期勉醫院持續精進醫療品質與病人安全，守護國軍、造福鄉里，讓國軍花蓮總醫院成為花東最堅實的「醫療堡壘」。
