自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》丁香嚼一下降血糖？ 中醫：非正規使用藥材

2025/09/01 07:27

健康網》丁香嚼一下降血糖？ 中醫：非正規使用藥材

丁香（左）是常見的香料，但過量可能會造成口腔刺激或肝臟負擔，所以別以為「多吃就多健康」，新生堂板橋院中醫師鄭乃華提醒，慎食、慎用。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每天早上咀嚼兩顆丁香，結果發現血糖數值有驚人變化。根據2019年在印度研究，發表在《BMC》期刊，對於丁香的抗糖尿病作用做小型試驗，發現可以降低血糖水平、改善胰島素功能、減少發炎與抗菌。

這項小型研究由13名成人分兩組進行30天，觀察午餐後2小時血糖與餐前測試。在第12天確實有血糖下降。醫界認為，因規模不大，還需要更多臨床數據證明。

新生堂板橋院中醫師鄭乃華提醒，丁香並非所有消渴或糖尿病患者的常用藥材，使用前最好先經中醫師辨證施治，以免自行加量造成不良反應。

鄭乃華說，以中醫觀點來看，丁香性味辛溫，歸脾、胃、肺、腎四經，具有溫中降逆、補腎助陽的功能，可用於治療脾胃虛寒引起的諸多症狀，如嘔吐、打嗝、消化不良等病症。

尤其在脾胃虛寒時，食物消化吸收的功能就會降低，人體吃進去的東西沒有充分被身體利用，就會出現「食多易饑、形體消瘦」的情況。當丁香溫暖我們的脾胃，使原本沒吸收的醣分得以進入細胞作為能量，可間接改善消渴的症狀。

此外，鄭乃華指出，丁香易促進子宮收縮，懷孕及哺乳婦女也要避免使用。丁香含有的成分易與抗凝血劑或是抗血小板等產生藥物的交互作用，如有在使用這些藥物，可告知您的中醫師。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中