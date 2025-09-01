健康網》丁香嚼一下降血糖？ 中醫：非正規使用藥材

丁香（左）是常見的香料，但過量可能會造成口腔刺激或肝臟負擔，所以別以為「多吃就多健康」，新生堂板橋院中醫師鄭乃華提醒，慎食、慎用。（資料照）



李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每天早上咀嚼兩顆丁香，結果發現血糖數值有驚人變化。根據2019年在印度研究，發表在《BMC》期刊，對於丁香的抗糖尿病作用做小型試驗，發現可以降低血糖水平、改善胰島素功能、減少發炎與抗菌。

這項小型研究由13名成人分兩組進行30天，觀察午餐後2小時血糖與餐前測試。在第12天確實有血糖下降。醫界認為，因規模不大，還需要更多臨床數據證明。

新生堂板橋院中醫師鄭乃華提醒，丁香並非所有消渴或糖尿病患者的常用藥材，使用前最好先經中醫師辨證施治，以免自行加量造成不良反應。

鄭乃華說，以中醫觀點來看，丁香性味辛溫，歸脾、胃、肺、腎四經，具有溫中降逆、補腎助陽的功能，可用於治療脾胃虛寒引起的諸多症狀，如嘔吐、打嗝、消化不良等病症。

尤其在脾胃虛寒時，食物消化吸收的功能就會降低，人體吃進去的東西沒有充分被身體利用，就會出現「食多易饑、形體消瘦」的情況。當丁香溫暖我們的脾胃，使原本沒吸收的醣分得以進入細胞作為能量，可間接改善消渴的症狀。

此外，鄭乃華指出，丁香易促進子宮收縮，懷孕及哺乳婦女也要避免使用。丁香含有的成分易與抗凝血劑或是抗血小板等產生藥物的交互作用，如有在使用這些藥物，可告知您的中醫師。

