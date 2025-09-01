健康網》鼻噴式流感疫苗來了 醫：4族群不適用

鼻噴式流感疫苗預計10月可以施打，不過僅限2到18歲以下的孩子。（美聯社）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕開學了，家長最怕傳染病上身，預計10月打流感疫苗時可以選擇「鼻噴式流感疫苗」，全家上下不用再為了孩子挨一針而情緒大崩潰。兒科診所院長徐嘉賢說，有4大族群不適合使用。

鼻噴式流感疫苗在國外上市許久了，可預防A型和B型流感病毒所引起的流感症狀。接種疫苗後，大約2週時間才能產生保護作用，副作用為呼吸道症狀（鼻塞、流鼻水、低燒、喉嚨痛）。

徐嘉賢在臉書專頁「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」表示，它是「鼻子噴一噴」的疫苗，不用打針。尤其對怕打針的孩子，減少恐懼，超級加分。只要您的孩子是2歲至18歲以下，打死都不要打針、怎麼溝通都無效的孩子，就可以考慮選擇這種方式。

徐嘉賢說，不過也不是人人都能用，以下族群則不適合：



●兩歲以下、18歲以上。

●5歲以下有氣喘病史，或者呼吸喘鳴的病史。

●正在服用阿司匹林類藥物。

●對蛋白嚴重過敏。

徐嘉賢表示，其原理是在噴入鼻腔時能誘發鼻腔黏膜抗體，在鼻腔建立第一道防線阻斷病毒入侵；在體內同時誘發鼻腔黏膜組織產生IgA 抗體、透過血清IgG抗體的全身免疫、細胞免疫反應的活化，形成「三重免疫」機制對抗流感。9歲以下第一次接種，也要施打兩劑（相隔一個月）徐嘉賢表示，此疫苗是自費，沒有公費的選擇，價位落在1500-2000元左右。

