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健康 > 杏林動態

17年前一通電話讓她重生！5旬女獲腎臟移植 感激不知名天使

2025/06/18 13:38

奇美醫學中心舉辦器官捐贈宣導活動，號召大家一起響應。（記者吳俊鋒攝）

奇美醫學中心舉辦器官捐贈宣導活動，號召大家一起響應。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕吳姓女子在32歲時就因腎臟衰竭，每週三次血液透析，過程辛苦，為此懷憂喪志。後來接到奇美醫學中心的聯絡，順利完成移植手術，重獲新生，得以追逐自己的夢想。已年過半百的她，仍記得17年前那通幸運的救命電話，並將不知名的捐贈者視為天使，一輩子感激。

53歲的吳女是上班族，年輕時因感冒持續一個月，呼吸困難，且血壓飆升，病況危急，治療後獲得穩定，卻也必須開啟洗腎生涯。

吳女等待4年，幸運接到腎臟移植的通知，術後恢復狀況良好，迄今生活一切正常，她重回職場，也積極參與器官捐贈活動，擔任志工，分享自己的故事，盼以感恩之心，鼓勵更多人支持，攜手傳遞大愛。

器官受贈者獻花給醫療團隊，表達感謝。（記者吳俊鋒攝）

器官受贈者獻花給醫療團隊，表達感謝。（記者吳俊鋒攝）

奇美醫學中心自1999年完成首件器官捐贈移植手術至今，累計完成878例，院方認為每個數字背後，都可看到堅強、勇敢與大愛的感人故事，並成就了重生的曙光，以及延續的生命。

奇美首席醫療副院長田宇峯表示，配合全國器官捐贈宣導，院方今（18）起舉辦為期三天的系列活動，內容包含有獎問答、同意書簽署、生命故事海報展，以及多媒體影像播放等，號召大家一起來響應。吳女等受贈者也在現場獻花給醫療團隊，表達無限的感激，並分享自己重生的心路歷程，而院內科部主管則簽署同意卡，宣誓對器官捐贈的支持，讓愛的精神擴散出去。

田宇峯說，根據統計，去（2024）年全國器官捐贈人數為366位，截至目前為止，全國等候器官人數為1萬1259位，其中腎臟8574人、肝臟951人、心臟365人、肺臟113人。雖然願意響應捐贈的民眾逐年增加，但實際上能成功配對，並完成移植的仍屬少數，器官來源極度不足，很多病友仍在苦等一線生機。

田宇峯也指出，研究發現，「病人未表達意願」是家屬拒絕器官捐贈的重要因素之一，在哀傷情緒面臨決策時，更容易陷入猶豫，擔心其他親友意見相左，或質疑誰有權定奪、以及無法確認怎麼做對當事者是最好的抉擇。

田宇峯強調，器官捐贈的觀念逐漸被社會接納，簽署同意書的民眾增加，在關鍵時刻能向醫護表達遺愛人間的心願，縮短後續院方與家屬的溝通時間，有助於勸募工作進行。

去年器捐意願註記健保卡人數就有4萬6678位。田宇峯提到，現在的決定，可能是未來另一段生命的延續！籲請大家請勇敢表達，讓自己的意願被尊重，不讓愛在遺憾中沉默。

吳女分享自己的故事，鼓勵大家勇敢地表達器官捐贈的意願。（記者吳俊鋒攝）

吳女分享自己的故事，鼓勵大家勇敢地表達器官捐贈的意願。（記者吳俊鋒攝）

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