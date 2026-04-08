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健康 > 杏林動態

手術麻醉也能減碳！ 雙和醫院首例麻醉碳盤查出爐

2026/04/08 16:41

衛福部立雙和醫院麻醉科主任陳睿泰（右6）手拿碳盤查國際驗證證書，與麻醉科醫護團隊合影。（圖由衛生福利部立雙和醫院提供）

衛福部立雙和醫院麻醉科主任陳睿泰（右6）手拿碳盤查國際驗證證書，與麻醉科醫護團隊合影。（圖由衛生福利部立雙和醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕衛生福利部立雙和醫院今天宣布麻醉科完成國內首例「依麻醉方式分類」的碳盤查，即依不同麻醉方式，算出各種碳排放量，供醫療人員參考，並取得ISO 14067國際驗證，院方指出，這不僅是雙和醫院邁向全國首家「淨零永續醫院」的關鍵拼圖，更象徵手術室內最難被看見的碳排放，正式進入標準化與精準減碳的新時代。

　雙和醫院院長李明哲表示，手術室是醫院資源消耗最密集的單位，其碳排放量約佔全院的4分之1，麻醉科作為手術流程的核心，正是推動低碳醫療的關鍵旗手，透過科學盤查，在確保醫療品質的絕對安全下，實踐守護生命，也守護地球的願景。

　雙和醫院指出，根據本次委託AFNOR貝爾國際驗證的結果顯示，無論是插管、靜脈、面罩或脊髓麻醉，超過8成的碳排放都集中在手術麻醉執行階段，主要來源為能源使用與設備運作，掌握這些核心數據後，雙和醫院將精準鎖定減碳目標，優化醫療流程。

　雙和醫院副院長吳美儀表示，邁向淨零醫療的關鍵，在於將永續理念深植於臨床實踐與行政管理的每個細節中，她強調，麻醉科的碳盤查成果不僅是數據的呈現，更是醫療流程轉型的科學實證，透過跨部門協作與數位化的精確管理，得以在守護病患安全的最高原則下，找出低碳營運的創新路徑。

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