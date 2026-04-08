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健康 > 名人健康事

健康網》重訓流血敲警鐘 網紅敏迪忽視2年自曝子宮內膜早病變了

2026/04/08 22:20

分析國際時事網紅敏迪在備孕期，意外發現自己子宮子宮內膜癌前病變。台中榮總指出，在國內、外均屬於停經後婦女較常見的癌症，但已不排除年輕化。（取自敏迪臉書）

分析國際時事網紅敏迪在備孕期，意外發現自己子宮子宮內膜癌前病變。台中榮總指出，在國內、外均屬於停經後婦女較常見的癌症，但已不排除年輕化。（取自敏迪臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕分析國際時事網紅敏迪在社群平台發文分享，自己原本準備備孕，卻意外檢查出子宮內膜癌前病變。根據台中榮總衛教資料指出，子宮內膜癌在國內、外均屬於停經後婦女較常見的癌症。所以它最常發生的症狀便是停經後出血。

敏迪自述，子宮內膜癌前病變不是一個「無聲」的疾病，相反地，它有跡可循。2年前開始有少量的非經期出血，然而在過去半年，這個出血狀況變得越來越不對勁。尤其在兩次做重訓課時「異常出血」，那個出血不至於到「流血不止」。

她表示，自己心想：「又不會痛」、「只是重訓造成的擠壓吧」，就放著不管，就這樣過了半年。敏迪自責地說：「現在回想起來，身體的每一滴異常出血，都是它在試圖跟我對話」。

敏迪分享自己婦科檢查，她表示，現在看來，子宮頸抹片檢查是最基本，但那只會檢查到子宮頸癌，她的子宮內膜癌必須要用陰道超音波，或是更積極一點，去做子宮鏡。不過，她透露，兩種都會很不舒服，而且後者有可能要舒眠麻醉，是小手術。

敏迪得知自己罹病後，也努力做了功課，她表示，雖然子宮內膜癌好發於45-60歲（有年輕化的趨勢），像她這樣不滿40歲的女性並不多。

她表示，過去的自己總是樂在工作，而且完全不覺得累。現在才發現，當大腦在追求快樂和成就時，身體一直在後頭拚命追趕。現在新任務就是讓自己恢復健康！

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