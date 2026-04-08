白沙屯進香45萬人潮 北醫大推移動急診室防「找不到、救不到」

醫療人員模擬急救畫面。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕白沙屯媽祖進香將於4月12日晚間起駕，展開為期8天7夜徒步行程，今（2026）年報名人數突破40萬人。由於「粉紅超跑」路線不固定、人潮綿延數十公里，過去常面臨「找不到病人、救護車進不去」困境，成為大型群聚活動醫療一大挑戰。衛福部支持下，台北醫學大學今年導入「移動急診室」，強化即時救援能力。

台北醫學大學健康資訊科技國際研究中心副教授林哲瑋表示，過去醫療隨扈面臨三大痛點，包括難以即時定位病人、調度效率不足，以及救護車難以進入壅擠人潮。此次建置「智慧行動醫療隨扈系統」，導入「一鍵求救＋即時定位」功能，並與白沙屯GPS團隊合作，可快速掌握患者位置，透過行動醫療指揮系統即時派遣，大幅縮短救援時間。他強調：「未來病人在哪裡，醫療就在哪裡。」

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衛福部長石崇良在行動指揮車，模擬操作。（記者羅碧攝）

衛福部長石崇良表示，白沙屯進香已成為台灣重要宗教盛事，今年預估約45萬人參與，呼籲民眾注意自身健康與安全。他指出，大型活動醫療支援模式正從定點待命轉向即時調度與數位整合，「當人群在移動，醫療也開始移動」，象徵進入「移動急診時代」，未來也可延伸至偏鄉醫療與災害應變。

北醫大指出，此次系統整合遠距醫療、智慧調度與電動載具，首度導入無固定路線的大型宗教活動場域，打造可隨人群移動的「移動急診室」，提升醫療可近性與應變效率。

在硬體配置上，由七人座休旅車擔任行動指揮車，搭配電動三輪車穿梭人群進行前線處置；另有電腦業者提供遠距照護系統與電子護身符，即時回傳病況並完成交班；另結合電信公司「海地星空」低軌衛星通訊，即使在訊號不穩環境中，仍可維持穩定資料傳輸。

台北醫學大學校長吳麥斯表示，北醫大近年積極發展遠距與行動醫療，應用已拓展至偏鄉與遠洋場域，此次進一步延伸至白沙屯進香，並整合童綜合醫院、萬芳醫院等跨院團隊，沿線涵蓋苗栗、台中、南投、彰化及雲林，建立可複製的跨區域醫療應變模式。

童綜合醫院總院長童敏哲指出，院方投入白沙屯進香醫療隨扈已逾10年，今年導入科技後，醫療團隊可更安全且有效率提供照護，「讓香燈腳多一層保障」。

電動三輪車可靈活穿梭人群。（記者羅碧攝）

北醫大打造「移動急診室」，行動醫療進駐人群。（記者羅碧攝）

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