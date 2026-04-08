自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

白沙屯進香45萬人潮 北醫大推移動急診室防「找不到、救不到」

2026/04/08 13:10

醫療人員模擬急救畫面。（記者羅碧攝）

醫療人員模擬急救畫面。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕白沙屯媽祖進香將於4月12日晚間起駕，展開為期8天7夜徒步行程，今（2026）年報名人數突破40萬人。由於「粉紅超跑」路線不固定、人潮綿延數十公里，過去常面臨「找不到病人、救護車進不去」困境，成為大型群聚活動醫療一大挑戰。衛福部支持下，台北醫學大學今年導入「移動急診室」，強化即時救援能力。

台北醫學大學健康資訊科技國際研究中心副教授林哲瑋表示，過去醫療隨扈面臨三大痛點，包括難以即時定位病人、調度效率不足，以及救護車難以進入壅擠人潮。此次建置「智慧行動醫療隨扈系統」，導入「一鍵求救＋即時定位」功能，並與白沙屯GPS團隊合作，可快速掌握患者位置，透過行動醫療指揮系統即時派遣，大幅縮短救援時間。他強調：「未來病人在哪裡，醫療就在哪裡。」

衛福部長石崇良在行動指揮車，模擬操作。（記者羅碧攝）

衛福部長石崇良在行動指揮車，模擬操作。（記者羅碧攝）

衛福部長石崇良表示，白沙屯進香已成為台灣重要宗教盛事，今年預估約45萬人參與，呼籲民眾注意自身健康與安全。他指出，大型活動醫療支援模式正從定點待命轉向即時調度與數位整合，「當人群在移動，醫療也開始移動」，象徵進入「移動急診時代」，未來也可延伸至偏鄉醫療與災害應變。

北醫大指出，此次系統整合遠距醫療、智慧調度與電動載具，首度導入無固定路線的大型宗教活動場域，打造可隨人群移動的「移動急診室」，提升醫療可近性與應變效率。

在硬體配置上，由七人座休旅車擔任行動指揮車，搭配電動三輪車穿梭人群進行前線處置；另有電腦業者提供遠距照護系統與電子護身符，即時回傳病況並完成交班；另結合電信公司「海地星空」低軌衛星通訊，即使在訊號不穩環境中，仍可維持穩定資料傳輸。

台北醫學大學校長吳麥斯表示，北醫大近年積極發展遠距與行動醫療，應用已拓展至偏鄉與遠洋場域，此次進一步延伸至白沙屯進香，並整合童綜合醫院、萬芳醫院等跨院團隊，沿線涵蓋苗栗、台中、南投、彰化及雲林，建立可複製的跨區域醫療應變模式。

童綜合醫院總院長童敏哲指出，院方投入白沙屯進香醫療隨扈已逾10年，今年導入科技後，醫療團隊可更安全且有效率提供照護，「讓香燈腳多一層保障」。

電動三輪車可靈活穿梭人群。（記者羅碧攝）

電動三輪車可靈活穿梭人群。（記者羅碧攝）

北醫大打造「移動急診室」，行動醫療進駐人群。（記者羅碧攝）

北醫大打造「移動急診室」，行動醫療進駐人群。（記者羅碧攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中