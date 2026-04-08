自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》尿尿灼熱、下腹痛不是壓力大 醫曝恐是這器官發炎

2026/04/08 22:56

民權精睿泌尿科醫療長、醫師魏汶玲指出，許多男性排尿灼熱、下腹悶痛以為只是壓力大，提醒若有久坐不動、熬夜等習慣，出現這些情況恐是攝護腺發出求救訊號；情境照。（圖取自photoAC）

民權精睿泌尿科醫療長、醫師魏汶玲指出，許多男性排尿灼熱、下腹悶痛以為只是壓力大，提醒若有久坐不動、熬夜等習慣，出現這些情況恐是攝護腺發出求救訊號；情境照。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕老是感覺下腹悶痛、坐立難安？當心可能不只是身體小毛病，而是慢性攝護腺炎找上門。民權精睿泌尿科醫療長、醫師魏汶玲指出，許多男性發現排尿灼熱、下腹墜脹、悶痛，甚至伴隨腰痠或性功能障礙問題時，常會自我安慰可能只是壓力大造成。提醒日常生活若經常久坐不動、熬夜、愛吃重口味、代謝差，出現這些情況恐是攝護腺發出求救訊號。

4習慣易釀攝護腺發炎

慢性攝護腺炎為什麼會找上門？對此，魏汶玲於臉書粉專「精睿泌尿科診所」發文表示，慢性攝護腺炎不一定是細菌感染，更多時候與生活型態息息相關，常見成因如下：

久坐不動：辦公室族群、長途駕駛等，均會導致攝護腺長時間受壓。

生活壓力：熬夜、情緒緊繃等，導致盆底肌肉失調。

飲食偏好：愛吃辛辣、重口味或頻繁飲酒，導致刺激。

循環不良：攝護腺代謝變慢，引起無菌性的發炎反應。

攝護腺炎常見5症狀

此外，新店精睿泌尿科院長、醫師黃旭澤也曾於臉書粉專發文說明，慢性攝護腺炎的常見症狀，包括：

●下腹或會陰部（生殖器與肛門之間）長時間感到痠、脹、悶或不舒服。

●小便變得不順，容易有卡卡、解不乾淨的感覺。

●有時會出現排尿頻率增加、尿急，晚上起來上廁所的次數也變多。

●射精時感覺到疼痛或不適。

●坐久時不舒服，有些人會覺得屁股、鼠蹊部或大腿內側緊緊的。

至於攝護腺炎如何進行檢查？黃旭澤表示，包括：攝護腺觸診與超音波檢查；尿液、精液培養與分析；攝護腺分泌物檢查（EPS）；以及必要時進一步影像或血液檢查等，均為常見診察方式。

魏汶玲提醒，若有慢性攝護腺炎疑慮或困擾，千萬不要再靠感覺猜測。建議應尋求專業檢查，釐清是細菌性或非細菌性感染發炎，並經由專業醫師觸診，直接判斷腫脹程度與壓痛點，精準找出病灶。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中