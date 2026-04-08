健康網》尿尿灼熱、下腹痛不是壓力大 醫曝恐是這器官發炎

民權精睿泌尿科醫療長、醫師魏汶玲指出，許多男性排尿灼熱、下腹悶痛以為只是壓力大，提醒若有久坐不動、熬夜等習慣，出現這些情況恐是攝護腺發出求救訊號；情境照。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕老是感覺下腹悶痛、坐立難安？當心可能不只是身體小毛病，而是慢性攝護腺炎找上門。民權精睿泌尿科醫療長、醫師魏汶玲指出，許多男性發現排尿灼熱、下腹墜脹、悶痛，甚至伴隨腰痠或性功能障礙問題時，常會自我安慰可能只是壓力大造成。提醒日常生活若經常久坐不動、熬夜、愛吃重口味、代謝差，出現這些情況恐是攝護腺發出求救訊號。

4習慣易釀攝護腺發炎

慢性攝護腺炎為什麼會找上門？對此，魏汶玲於臉書粉專「精睿泌尿科診所」發文表示，慢性攝護腺炎不一定是細菌感染，更多時候與生活型態息息相關，常見成因如下：

請繼續往下閱讀...

●久坐不動：辦公室族群、長途駕駛等，均會導致攝護腺長時間受壓。

●生活壓力：熬夜、情緒緊繃等，導致盆底肌肉失調。

●飲食偏好：愛吃辛辣、重口味或頻繁飲酒，導致刺激。

●循環不良：攝護腺代謝變慢，引起無菌性的發炎反應。

攝護腺炎常見5症狀

此外，新店精睿泌尿科院長、醫師黃旭澤也曾於臉書粉專發文說明，慢性攝護腺炎的常見症狀，包括：

●下腹或會陰部（生殖器與肛門之間）長時間感到痠、脹、悶或不舒服。

●小便變得不順，容易有卡卡、解不乾淨的感覺。

●有時會出現排尿頻率增加、尿急，晚上起來上廁所的次數也變多。

●射精時感覺到疼痛或不適。

●坐久時不舒服，有些人會覺得屁股、鼠蹊部或大腿內側緊緊的。

至於攝護腺炎如何進行檢查？黃旭澤表示，包括：攝護腺觸診與超音波檢查；尿液、精液培養與分析；攝護腺分泌物檢查（EPS）；以及必要時進一步影像或血液檢查等，均為常見診察方式。

魏汶玲提醒，若有慢性攝護腺炎疑慮或困擾，千萬不要再靠感覺猜測。建議應尋求專業檢查，釐清是細菌性或非細菌性感染發炎，並經由專業醫師觸診，直接判斷腫脹程度與壓痛點，精準找出病灶。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法