少子化兒科變「冷門科」！彰基住院醫師招收率逆勢成長

從新生兒照護到重症醫療不中斷，彰基兒童醫院打造國家未來主人翁安心的醫療環境。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕在少子化衝擊下，全台兒科醫師人力持續流失，彰化縣多家區域醫院的兒科專科醫師人數跌到個位數，但彰化基督醫院不僅仍能維持45名兒童專科主治醫師，兒童醫院住院醫師招收率逆勢大成長，從過去17％躍升83％，在全台兒科整體人力吃緊、招不到人的情況下，彰基憑藉「敢給、敢做」，撐起彰化、南投及雲林三縣市的急重難症與兒童醫療需求。

孩子越生越少，使兒科成為醫界「冷門科」，彰基發言人、醫療長張尚文指出，兒科面臨營運虧損壓力，但院方仍願持續投入資源，成功翻轉的關鍵，在於制度面的全面優化，包括落實深度臨床教學，強調教學內容的實用與前瞻性，在師資配置上，由總院長陳穆寬親自參與教學師資與PGY導師遴選，從院方層級直接把關人才培育品質，建立完整的輔導機制。

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少子化衝擊下兒科人力吃緊，彰基兒童醫院仍撐住量能，守護彰化、雲林及南投孩童的健康。（彰基提供）

此外，彰基也直接從待遇下手，依去（2025）年激勵計畫，完成院內兒科住院醫師訓練並取得專科醫師資格者，連續3年保障月薪40萬元。

「只要你有心守護孩子，彰基就敢給出最好的資源。」總院長陳穆寬說，醫療不能都是講究營收，尤其在少子化的浪潮下，經營兒科確實困難，但身為醫學中心，善盡社會責任的義務培育兒科醫師，彰基會持續投資兒科，守護國家未來主人翁的健康。

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