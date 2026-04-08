自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

少子化兒科變「冷門科」！彰基住院醫師招收率逆勢成長

2026/04/08 19:10

從新生兒照護到重症醫療不中斷，彰基兒童醫院打造國家未來主人翁安心的醫療環境。（彰基提供）

從新生兒照護到重症醫療不中斷，彰基兒童醫院打造國家未來主人翁安心的醫療環境。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕在少子化衝擊下，全台兒科醫師人力持續流失，彰化縣多家區域醫院的兒科專科醫師人數跌到個位數，但彰化基督醫院不僅仍能維持45名兒童專科主治醫師，兒童醫院住院醫師招收率逆勢大成長，從過去17％躍升83％，在全台兒科整體人力吃緊、招不到人的情況下，彰基憑藉「敢給、敢做」，撐起彰化、南投及雲林三縣市的急重難症與兒童醫療需求。

孩子越生越少，使兒科成為醫界「冷門科」，彰基發言人、醫療長張尚文指出，兒科面臨營運虧損壓力，但院方仍願持續投入資源，成功翻轉的關鍵，在於制度面的全面優化，包括落實深度臨床教學，強調教學內容的實用與前瞻性，在師資配置上，由總院長陳穆寬親自參與教學師資與PGY導師遴選，從院方層級直接把關人才培育品質，建立完整的輔導機制。

少子化衝擊下兒科人力吃緊，彰基兒童醫院仍撐住量能，守護彰化、雲林及南投孩童的健康。（彰基提供）

少子化衝擊下兒科人力吃緊，彰基兒童醫院仍撐住量能，守護彰化、雲林及南投孩童的健康。（彰基提供）

此外，彰基也直接從待遇下手，依去（2025）年激勵計畫，完成院內兒科住院醫師訓練並取得專科醫師資格者，連續3年保障月薪40萬元。

「只要你有心守護孩子，彰基就敢給出最好的資源。」總院長陳穆寬說，醫療不能都是講究營收，尤其在少子化的浪潮下，經營兒科確實困難，但身為醫學中心，善盡社會責任的義務培育兒科醫師，彰基會持續投資兒科，守護國家未來主人翁的健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中