健康網》敏迪子宮內膜癌前病變 醫示警非停經婦專利 年齡下修了

分析國際時事網紅敏迪在備孕期，意外發現自己子宮內膜癌前病變。台中榮總指出，只要出現不正常出血，都必須就醫。（取自敏迪臉書）



〔健康頻道／綜合報導〕分析國際時事網紅敏迪在社群平台發文分享，自己原本準備備孕，卻意外檢查出子宮內膜癌前病變。根據台中榮總衛教資料指出，無論任何年齡的婦女若有不正常出血的現象，都應把此症的可能性牢記在心。

台中榮總表示，子宮內膜癌的真正成因並不是十分清楚。從國外的研究發現若干證據顯示至少部分子宮內膜癌的發生與雌激素有密切的關係。從流行病學的研究中更可發現，更年期婦女荷爾蒙補充療法中，若僅單獨使用雌激素，而沒有併用黃體素，子宮內膜癌的發生率會增加4到8倍。但如合併使用，不但不會增加子宮內膜癌的發生率，甚至有文獻指出反而比不使用荷爾蒙補充療法者有較低子宮內膜癌發生的機會。

請繼續往下閱讀...

敏迪自述，自己體脂過高，產生太多荷爾蒙。另外，工作壓力大、大腦處於高度運作時，身體會優先製造皮質醇（俗稱壓力荷爾蒙）來對抗壓力，導致子宮沒有足夠黃體素抑制壞細胞生長。她如今服用的是高劑量黃體素，但有副作用，就是疲倦和憂鬱。

中榮表示，長期服用治療乳癌的藥物Tamoxifen，會導致子宮內膜的增生，也有少數發生分化良好之腺癌的報告。因此，這類患者應每年定期婦科檢查。而一旦有臨床症狀，如不正常出血的情況發生，更應仔細評估子宮內膜癌的可能性。

中榮提醒，雖然子宮內膜癌在國內、外均屬於停經後婦女較常見的癌症，但只要任何年齡的婦女若有不正常出血的現象，都應把此症的可能性牢記在心。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法