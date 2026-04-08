健康網》萊姆病恐影響全身 醫：治療愈早愈好

艾薇兒曾寫下歌曲《Head Above Water》描述罹患萊姆病就像溺水般痛苦。（翻攝自IG）

〔健康頻道／綜合報導〕疾管署表示，我國出現2026年首例境外移入萊姆病確定病例，疾管署防疫醫師林詠青指出，個案為北部60多歲本國籍女性，在2024年中旬於瑞典長期居住；同時在近日返國後發生血尿，就醫採檢後確診萊姆病。

皮膚科醫師黃麗珊在臉書粉專「皮膚科 黃麗珊醫師」表示，最近台灣出現了萊姆病的「移入個案」，讓不少人開始關注這個相對少見的感染。

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萊姆病是由細菌 Borrelia burgdorferi 引起，主要透過蜱蟲叮咬（tick bite）傳播，在歐美較常見。

黃麗珊坦言，皮膚科醫師最在意早期皮膚表現。黃麗珊表示，萊姆病最具代表性的，是一種非常典型的皮膚病灶：Erythema migrans（遊走性紅斑）。這常出現在被叮咬後 3到30天，逐漸擴大的紅斑。中間變淡，形成「靶心（bull’s-eye）」外觀，通常不太癢或只有輕微不適（這點很容易被忽略）。

不只是皮膚病：可能影響全身

如果沒有及早治療，萊姆病可能進一步影響：神經系統（顏面神經麻痺、腦膜炎）；心臟（心傳導異常）；關節（反覆性關節炎）。黃麗珊實際上萊姆病可以治療，而且愈早愈好。

之前非常有名受萊姆病影響的就是艾薇兒，她還因此寫了一首相關的歌，可見這個病會讓人多不舒服好消息是：萊姆病在早期使用抗生素（如 doxycycline）通常效果很好。皮膚紅斑出現時就診，是最關鍵的時機。

台灣需要擔心嗎？目前台灣屬於非流行區，多數案例為境外感染（如旅遊至歐美、東北亞）。但仍建議：到森林、草地活動後注意皮膚；發現不明紅斑逐漸擴大要提高警覺；有旅遊史、皮膚病灶時，記得告知醫師。

臨床上最容易誤判的是：把 erythema migrans 當成一般昆蟲咬傷或濕疹

但關鍵差異在於「會持續擴大」；「中央變淡、環狀外觀」。

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