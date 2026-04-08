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新店「清六食堂」疑食物中毒新進展！ 11名患者人體檢驗沙門氏桿菌陽性反應
〔記者羅國嘉／新北報導〕〔記者羅國嘉／新北報導〕清明連假期間新北市新店區便當店「清六食堂」疑似爆發食物中毒，截至今（8日）下午6點止，醫院初步人體檢驗結果，共有11名患者呈現「沙門氏桿菌」陽性反應，後續將依《食品安全衛生管理法》相關規定移送檢調單位偵辦。另外，新北市府消保官明（9）日及下週將兩度召集業者及保險公司，釐清理賠相關細節，法制局將全力提供消費者協助。
衛生局指出，有關「清六食堂」疑似爆發食物中毒案，目前累計就醫達118人，其中95人食用公所店便當及23人食用中興店便當後，陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等不適症狀，目前共有11人住院、20人留院觀察，其餘就醫後已返家休養。
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