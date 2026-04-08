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近300人食物中毒》拉肚子會拉到致命 醫籲這種情況別亂吃止瀉藥

2026/04/08 19:06

腸胃炎拉一拉自己就會好，淡水馬偕急診室主治醫師鄭筆方指出，要先確定是「病毒」還是「細菌」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

腸胃炎拉一拉自己就會好，淡水馬偕急診室主治醫師鄭筆方指出，要先確定是「病毒」還是「細菌」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕在急診室，經常遇到抱著肚子、上吐下瀉來求診的病患，淡水馬偕急診室主治醫師鄭筆方指出，許多民眾常有一個迷思，認為「腸胃炎拉一拉自己就會好」，但其實這取決於你感染的是「病毒」還是「細菌」。

清明連假很不安寧，除了正義市場春捲外還有新北便當店，共計有291人就醫，有的病情嚴重進院觀察，大部分都已回家休養，但好好假期都被毀掉了。

鄭筆方解釋，病毒感染（如常見的諾羅病毒）與細菌感染在治療上有著根本的不同，病毒感染原則上仰賴支持性治療，依靠自身免疫力慢慢康復，然而，若是細菌感染，往往需要及時使用抗生素介入，如果輕忽症狀延誤就醫，細菌可能穿透腸道屏障進入血液，引發嚴重的敗血症。

台灣氣候溫暖潮濕，加上我們熱愛海鮮與米食的豐富飲食文化，細菌性食物中毒的案例在急診屢見不鮮，根據衛福部食藥署的流行病學調查，台灣最常見的細菌性食物中毒主要由以下5大元凶引起。

萬一真的不慎「中鏢」發生嚴重的食物中毒症狀，除了盡早尋求醫療協助外，在治療與居家休養期間，有3個極為重要的關鍵請務必掌握：

●穩定水分與電解質補充（預防脫水）：
嚴重腹瀉與反覆嘔吐最怕的就是「脫水」與電解質失衡。請務必穩定、少量多次地補充水分與電解質（建議使用醫療級口服電解質液），維持體內的水分平衡，是支持身體對抗病菌的最基本防線。

●絕對要「慎用止瀉藥」 這是許多民眾最常犯的致命錯誤！
如果是細菌感染（特別是疑似腸道出血性大腸桿菌），「拉肚子」其實是身體加速排出病菌與毒素的自保機制，若為了貪圖方便而自行購買強力止瀉藥服用，反而會導致毒素滯留在腸道內無法排出，這將大幅增加毒素進入血液的機率，進而引發致命的溶血性尿毒症候群（HUS），止瀉藥的使用與否，務必交由醫師來判斷。

●掌握危險的「就醫徵兆」：
腸胃炎通常在幾天內會逐漸緩解，但若在觀察期間出現以下任何一種症狀，代表病情可能正在急遽惡化，請務必「立即」回到急診評估，切勿在家苦熬：
1.血便：糞便帶有鮮血或呈現像柏油般的暗紅色。
2.尿量明顯減少或無尿：甚至伴隨下肢或全身水腫（這極可能是腎臟受損、HUS 的危險前兆）。
3.持續劇烈腹痛：痛感無法透過休息緩解或出現腹部僵硬的狀況。

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