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健康 > 名人健康事

林芳郁罹失智》國健署曝7大早期徵兆 把握就醫時機

2025/06/18 17:18

國內心臟外科權威林芳郁，曾任衛生署長及台大、台北榮總、亞東醫院等3大醫學中心院長，卻在退休後罹患失智症。（資料照）

國內心臟外科權威林芳郁，曾任衛生署長及台大、台北榮總、亞東醫院等3大醫學中心院長，卻在退休後罹患失智症。（資料照）

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曾任3大醫院院長！ 心臟外科權威林芳郁罹失智症

心臟外科名醫林芳郁罹失智症 林之晨心聲：一生難超越父親

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕國內心臟外科權威林芳郁，曾任衛生署長及台大、台北榮總、亞東醫院等3大醫學中心院長，卻在退休後罹患失智症。國健署提醒，失智症非正常老化現象，易忽略就醫時機，提醒當出現易健忘、溝通困難、時間觀念混亂，甚至是情緒改變等7徵兆時，應多加留意，盡速就醫檢查。

林芳郁妻子、整形外科醫師林靜芸與媒體人合作出書《謝謝你留下來陪我》，書寫林芳郁故事，為失智者、照顧者找出口，預計22日舉辦新書發表記者會。此外，林靜芸在照顧之餘，想要替他完成願望：捐款在台大外科成立林芳郁教授基金會，協助外科醫師的養成教育以及進修。

失智症並非正常老化 注意常見徵兆

何謂失智症（Dementia）？國健署在官網說明，其由各種可影響記憶、思考、行為和日常生活能力的大腦病症導致而成。罹患初期，認知功能輕度障礙，日常生活尚可自理，外觀無異狀；病程中期時，認知功能中度障礙，出現明顯精神行為症狀，日常生活需要協助；到了晚期，認知功能嚴重障礙，需完全仰賴他人照顧，外觀顯呆滯。

國健署強調，失智症並非正常老化現象，很多人誤以為人老了就是這樣，而忽略就醫時機，因此若發現有多個失智症早期徵兆出現時，請至醫院神經內科或精神科門診檢查，確定是否罹患失智症。若能早期診斷與治療，並尋求其他家人及社會福利資源的協助，就能讓照顧者及失智症患者維持較好的生活品質。

1.變得健忘，特別是剛發生的事。

2.可能出現溝通上困難，例如要找到合適的字眼表達，會有困難。

3.在熟悉的地方迷路。

國健署提醒，當出現變得健忘，特別是剛發生的事時，可能要多加留意是否有失智症的可能；示意圖，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

國健署提醒，當出現變得健忘，特別是剛發生的事時，可能要多加留意是否有失智症的可能；示意圖，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

4.對時間的概念混淆，搞不清年、月、日或季節。

5.做決定或處理個人財務方面會有困難。

6.執行複雜之家務時會有困難。

7.情緒和行為上之徵兆：如變得比較被動，對各項活動及嗜好失去興趣；可能出現憂鬱或焦慮等情緒變化；偶而出現不尋常之生氣或激動反應。

預防失智症關鍵

國健署建議，若想預防失智症，建議多增加大腦保護因子、多動腦、多運動、多社會參與、均衡飲食、維持適當體重，選擇有益身體健康的生活方式；反之，需遠離憂鬱、不抽菸、避免頭部外傷、預防三高（高血壓、高血糖、高血脂）等不利於健康的因子。

國健署建議，多動腦、多運動、多社會參與，有益於大腦健康；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

國健署建議，多動腦、多運動、多社會參與，有益於大腦健康；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

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