曾任3大醫院院長！ 心臟外科權威林芳郁罹失智症

前衛生署長林芳郁罹患失智症，其妻與媒體人合作出書書寫他的故事。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕國內心臟外科權威林芳郁，曾任衛生署長及台大、台北榮總、亞東醫院等3大醫學中心院長，卻在退休後罹患失智症，林芳郁的妻子、整形外科醫師林靜芸與媒體人合作出書《謝謝你留下來陪我》，勇敢書寫林芳郁的故事，為失智者、照顧者找出口。此外，在台大外科成立林芳郁教授基金會，協助外科醫師的養成教育以及進修。

林靜芸在臉書分享6月22日即將舉辦的「林芳郁教授醫學教育衛生基金會成立儀式暨《謝謝你留下來陪我》林靜芸醫師新書發表記者會」，但記者致電聯訪時，她表示不方便受訪，且不同意引述臉書內容。

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不過，根據這場記者會主辦單位發給媒體的採訪通知內容指出，林芳郁歷任衛生署長以及3大醫學中心院長，勇於改革，培植人才無數，推動許多影響深遠的醫療革新。他任職榮總期間，向外募款鼓勵年輕醫師出國進修，替醫界造就許多人才。退休之後，他的心願是替母校台大外科作相同的事情。可惜猝然生病，林靜芸在照顧之餘，想要替他完成願望：捐款在台大外科成立林芳郁教授基金會，協助外科醫師的養成教育以及進修。

採通也提到，《謝謝你留下來陪我》這本書是林靜芸及媒體人洪淑惠共同完成，敘述林芳郁如何從擔任16年的決策領導人，變成了生病之後的他。而林靜芸如何從挫敗中學習照顧，學習正視疾病，並尋著心中的愛與希望。身為照顧者，林靜芸分享最真實的經驗，希望所有照顧者能因著這本書獲得勇氣與盼望。

根據採通內容顯示，6月22日舉辦的「林芳郁教授醫學教育衛生基金會成立儀式暨《謝謝你留下來陪我》林靜芸醫師新書發表記者會」，衛福部長邱泰源、健保署長石崇良、台大醫院院長吳明賢、台北榮總院長陳威明、亞東醫院院長邱冠明、台大醫院外科部主任陳晉興、台大醫院心臟血管外科主任虞希禹都會到場。

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