自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》ChatGPT害人吃錯藥？ 醫警告：吃藥千萬別亂來

2025/08/24 14:16

小心聽信AI建議的醫療處置，恐病上加病！胃腸肝膽科主治醫師錢政弘指出，喜歡自己做功課的朋友，旅遊可以問AI，吃藥還是聽醫生的；圖為情境照。（圖取自freepik）

小心聽信AI建議的醫療處置，恐病上加病！胃腸肝膽科主治醫師錢政弘指出，喜歡自己做功課的朋友，旅遊可以問AI，吃藥還是聽醫生的；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕幽門螺旋桿菌的標準治療，是3合1療法，胃藥再加上2種抗生素治療，才有效果。不過，一位30多歲的女性病患因胃幽門螺旋桿菌到門診治療，回診時告訴醫師「抗生素我有吃完，但胃藥沒吃。」原因出在，病患回家後偏偏自已又問ChatGPT，再加上錯誤解讀，造成「AI誤診」，最後慘害這次治療不只失敗，花錢又無效而懊惱不已。

基隆長庚紀念醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘指出，喜歡自己做功課的朋友，旅遊可以問AI，投資可以問AI，吃藥還是聽醫生的

錢政弘於臉書專頁「錢政弘胃腸肝膽科醫師」發文分享一個病患就診的故事，1個月前，他開藥給1位30多歲的女性病患治療胃幽門螺旋桿菌。最近回診的時候，她說：「抗生素我有吃完，但是胃藥我沒吃。」後來，他問原因時，女病患才說，除了上網做功課，還問了ChatGPT，發現胃藥不能治療幽門螺旋桿菌，反而減少胃酸，她怕自己缺乏胃酸會消化不良，所以就沒有吃胃藥了。

聽完病人的說法後，錢政弘整個人驚呆。他指出，幽門螺旋桿菌的標準治療，是3合1療法：胃藥（PPI）加上2種抗生素治療10到14天。幽門螺旋桿菌在沒有胃酸的環境下，比較容易被抗生素殺死。先吃胃藥減少胃酸，可以增加抗生素在胃中的穩定度，提高殺菌效果，同時能幫助受傷的胃黏膜修復。所以滅菌的3合1療法包含胃藥，是有其特殊的目的和必要性。

錢政弘猜這位病患是問ChatGPT 說「胃藥能不能治療胃幽門桿菌？」所以得到「胃藥沒有殺菌效果」之類的答案，於是她解讀為滅菌可以不用吃胃藥，只吃抗生素就好。

後來錢政弘拿出手機，直接問ChatGPT：「治療幽門桿菌的時候，需不需要搭配胃藥？」結果答案果然是「需要」。病患聽完他的說明，這才恍然大悟，原來因為自己誤解而少吃胃藥，害得治療可能失敗，懊惱不已。

錢政弘提醒民眾，AI在醫學上的應用一定會越來越普及，民眾也會更依賴，甚至更相信它給的答案和建議。然而，醫學既專業又複雜，就算AI講錯了，一般人很難發現，特別是當自己問的問題本身不夠準確的時候，更易造成誤解，因此，吃藥還是要聽醫生的話。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中