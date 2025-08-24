健康網》ChatGPT害人吃錯藥？ 醫警告：吃藥千萬別亂來

小心聽信AI建議的醫療處置，恐病上加病！胃腸肝膽科主治醫師錢政弘指出，喜歡自己做功課的朋友，旅遊可以問AI，吃藥還是聽醫生的；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕幽門螺旋桿菌的標準治療，是3合1療法，胃藥再加上2種抗生素治療，才有效果。不過，一位30多歲的女性病患因胃幽門螺旋桿菌到門診治療，回診時告訴醫師「抗生素我有吃完，但胃藥沒吃。」原因出在，病患回家後偏偏自已又問ChatGPT，再加上錯誤解讀，造成「AI誤診」，最後慘害這次治療不只失敗，花錢又無效而懊惱不已。

基隆長庚紀念醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘指出，喜歡自己做功課的朋友，旅遊可以問AI，投資可以問AI，吃藥還是聽醫生的。

錢政弘於臉書專頁「錢政弘胃腸肝膽科醫師」發文分享一個病患就診的故事，1個月前，他開藥給1位30多歲的女性病患治療胃幽門螺旋桿菌。最近回診的時候，她說：「抗生素我有吃完，但是胃藥我沒吃。」後來，他問原因時，女病患才說，除了上網做功課，還問了ChatGPT，發現胃藥不能治療幽門螺旋桿菌，反而減少胃酸，她怕自己缺乏胃酸會消化不良，所以就沒有吃胃藥了。

聽完病人的說法後，錢政弘整個人驚呆。他指出，幽門螺旋桿菌的標準治療，是3合1療法：胃藥（PPI）加上2種抗生素治療10到14天。幽門螺旋桿菌在沒有胃酸的環境下，比較容易被抗生素殺死。先吃胃藥減少胃酸，可以增加抗生素在胃中的穩定度，提高殺菌效果，同時能幫助受傷的胃黏膜修復。所以滅菌的3合1療法包含胃藥，是有其特殊的目的和必要性。

錢政弘猜這位病患是問ChatGPT 說「胃藥能不能治療胃幽門桿菌？」所以得到「胃藥沒有殺菌效果」之類的答案，於是她解讀為滅菌可以不用吃胃藥，只吃抗生素就好。

後來錢政弘拿出手機，直接問ChatGPT：「治療幽門桿菌的時候，需不需要搭配胃藥？」結果答案果然是「需要」。病患聽完他的說明，這才恍然大悟，原來因為自己誤解而少吃胃藥，害得治療可能失敗，懊惱不已。

錢政弘提醒民眾，AI在醫學上的應用一定會越來越普及，民眾也會更依賴，甚至更相信它給的答案和建議。然而，醫學既專業又複雜，就算AI講錯了，一般人很難發現，特別是當自己問的問題本身不夠準確的時候，更易造成誤解，因此，吃藥還是要聽醫生的話。

