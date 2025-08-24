自由電子報
高溫留意中暑！ 北市聯醫提供4大守則避免熱傷害

2025/08/24 11:42

天氣炎熱，急診科主任鍾稟彥提醒民眾，選擇排汗材質的衣物，並配戴帽子、墨鏡，適當使用防曬乳；圖為情境照。（圖取自freepik）

天氣炎熱，急診科主任鍾稟彥提醒民眾，選擇排汗材質的衣物，並配戴帽子、墨鏡，適當使用防曬乳；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕中央氣象署表示，今（24）大台北地區可能出現38度極端高溫。而長時間曝曬於烈日下，恐增加中暑、熱衰竭、熱痙攣等熱傷害風險。北市聯醫和平婦幼院區急診科主任鍾稟彥提醒，高溫環境下，身體的散熱機制容易超負荷，若忽略補水、防曬與休息，可能從輕微不適迅速惡化成中暑，甚至危及生命。

鍾稟彥說明，熱傷害可分為熱痙攣、熱衰竭與中暑，其中中暑最為危險，若體溫迅速升高至40℃以上，可能導致意識混亂、昏迷甚至危及生命。常見前兆包括頭暈、心悸、噁心、肌肉痙攣與極度口渴。

長時間曝曬於烈日下，恐增加中暑、熱衰竭、熱痙攣等熱傷害風險（記者蔡愷恆攝）

長時間曝曬於烈日下，恐增加中暑、熱衰竭、熱痙攣等熱傷害風險（記者蔡愷恆攝）

鍾稟彥也提供4大守則避免熱傷害：

1.避開高溫時段：建議戶外活動安排在上午10點前或下午3點後，並盡量尋找陰涼或室內休息區。

2.適當補充水分與電解質：不要等到口渴才喝水，每15~20分鐘小口補水一次；大量流汗時，可適量補充含電解質飲品。

3.穿著透氣、防曬衣物：選擇淺色、輕薄、排汗材質的衣物，並配戴帽子、墨鏡，適當使用防曬乳。

4.注意身體警訊：若出現頭暈、冒冷汗、心跳加快等症狀，應立即移至陰涼處、補水降溫，必要時就醫。

鍾稟彥呼籲，台灣夏季濕熱氣候加劇熱傷害發生率，長者、幼童、慢性病患及從事戶外工作者更需提高警覺。外出遊玩前，應事先查詢天氣預報並評估行程。

