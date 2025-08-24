健康網》人工關節醫材大躍進 醫：4材質各有擁護者

林口長庚關節重建骨科主治醫師陳思元建議，在人工關節置換術前，醫病一定要好好溝通與了解醫材。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當病人要進行人工關節置換術，對於醫材的選擇，往往遲疑半天，這種裝進身體裡的，不得不謹慎。林口長庚關節重建骨科主治醫師陳思元表示，除了鋯合金問市時間較短，其餘多種醫材各有擁護者，也有相關文獻可以參考。

陳思元在「長庚醫訊」分享各種醫材的現況。他認為，不是愈貴的自費就是愈好，病患一定要和主治醫師多討論，才能找出最適合自己的人工關節介面。

請繼續往下閱讀...

4種醫材 各有優缺點

塑膠墊片

較不耐磨的聚乙烯襯墊隨著工業製程的進步，耐磨性質也大大改善，HXLPE就是傳統超高分子量聚乙烯經過再進一步交聯處理的超耐磨聚乙烯，體內正常使用下的壽命可超過數十年；在人工髖關節已是健保給付的標準品項，而在人工膝關節則屬於自付差額給付的選項。目前甚至有在聚乙烯製程中加入維他命E，進行抗氧化處理的超耐磨聚乙烯，可望進一步延長耐用壽命。

金屬介面

優點是拋光的金屬非常光滑，磨耗率也非常低，曾有段時間不少醫師會選擇在人工髖關節的置換手術使用金屬對金屬作為介面，也屬於健保自付差額給付的選項。隨著時間的演進，臨床上逐漸發現人體組織對於金屬微粒產生不良反應的案例，包含局部金屬沉著、淋巴球主導的無菌性血管炎、假性腫瘤；少量的金屬離子也可能進入血液循環。因此金屬對金屬的人工髖關節已非現今醫師的首選。

陶瓷介面

1.第三代與第四代的陶瓷，隨著製程的進步，第四代陶瓷的破裂率大大降低，由於顏色的不同，第三代與第四代的陶瓷也分別被稱為黃陶與粉陶。陶瓷對陶瓷的人工髖關節屬於健保自付差額給付的選項，在年輕患者有髖關節置換的需求時，陶瓷常是醫師選擇的主流。

2.第四代粉陶球頭與加入維他命E 抗氧化處理的超耐磨聚乙烯襯墊混合搭配也是選項之一，其耐磨表現也相當優異，同時也降低了陶瓷破裂與陶瓷異音的風險。

鋯 （Zirconium） 合金

鋯合金具有高強度、光滑且極度耐磨的特性，不似金屬對金屬介面容易釋放金屬微粒，也比陶瓷不易破裂，可謂兼具金屬與陶瓷的優點。鋯合金搭配超耐磨聚乙烯襯墊的人工關節是新一代的介面選擇，也屬於健保自付差額給付的選項。唯鋯合金問市時間較短，長期臨床效能與安全性需要更長的時間來證明。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法