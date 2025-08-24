限制級
澎湖啟動5癌篩檢巡迴 免費服務對象擴大
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府衛生局今（24）日在馬公市第一衛生所舉辦「整合性5癌篩檢巡迴啟動儀式」，由縣長陳光復、議長陳毓仁、議員許國政、衛生局長陳淑娟等人共同主持。今年癌症篩檢服務再升級，不僅提供全額補助的免費檢查，篩檢服務對象也進一步擴大，讓更多民眾受惠。
由於現代人飲食習慣改變，西風東漸，速食文化引進，讓癌症已連續多年位居國人10大死因之首，不僅威脅個人健康，也對家庭與社會造成沉重負擔。縣長陳光復於致詞中強調，乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌與肺癌為最常見的5大癌症，透過「早期篩檢、早期治療」，就能降低死亡率與治療負擔。
為了便利民眾接受檢查，此次癌症篩檢巡迴服務自8月21日至9月9日，為期20日，共計18個地點，將乳房攝影巡迴車及多項檢查直接帶進社區，讓民眾「在家門口就能完成免費篩檢」，免去交通舟車勞頓，也讓癌症檢查更為普及化。
縣長陳光復也呼籲：「5癌篩檢，顧健康！」希望民眾把握政府提供的資源，並邀請家人朋友一同參與，把健康意識傳遞到每個家庭，讓澎湖民眾都能健康、平安、幸福，成為一座健康平安的喜樂島。
衛生局長陳淑娟提醒，符合資格的民眾務必把握此次巡迴服務，讓免費的癌症篩檢成為守護自己與家人的最佳保障，不要成為家人及醫療資源的負擔，早期發現就能早期治療，恢復健康快樂的家庭。
