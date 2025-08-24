自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

澎湖啟動5癌篩檢巡迴 免費服務對象擴大

2025/08/24 11:44

5癌篩檢巡迴列車，直接開抵民眾家門前服務。（記者劉禹慶攝）

5癌篩檢巡迴列車，直接開抵民眾家門前服務。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府衛生局今（24）日在馬公市第一衛生所舉辦「整合性5癌篩檢巡迴啟動儀式」，由縣長陳光復、議長陳毓仁、議員許國政、衛生局長陳淑娟等人共同主持。今年癌症篩檢服務再升級，不僅提供全額補助的免費檢查，篩檢服務對象也進一步擴大，讓更多民眾受惠。

由於現代人飲食習慣改變，西風東漸，速食文化引進，讓癌症已連續多年位居國人10大死因之首，不僅威脅個人健康，也對家庭與社會造成沉重負擔。縣長陳光復於致詞中強調，乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌與肺癌為最常見的5大癌症，透過「早期篩檢、早期治療」，就能降低死亡率與治療負擔。

為了便利民眾接受檢查，此次癌症篩檢巡迴服務自8月21日至9月9日，為期20日，共計18個地點，將乳房攝影巡迴車及多項檢查直接帶進社區，讓民眾「在家門口就能完成免費篩檢」，免去交通舟車勞頓，也讓癌症檢查更為普及化。

縣長陳光復也呼籲：「5癌篩檢，顧健康！」希望民眾把握政府提供的資源，並邀請家人朋友一同參與，把健康意識傳遞到每個家庭，讓澎湖民眾都能健康、平安、幸福，成為一座健康平安的喜樂島。

衛生局長陳淑娟提醒，符合資格的民眾務必把握此次巡迴服務，讓免費的癌症篩檢成為守護自己與家人的最佳保障，不要成為家人及醫療資源的負擔，早期發現就能早期治療，恢復健康快樂的家庭。

澎湖縣府會雙首長縣長陳光復、議長陳毓仁等貴賓，共同啟動五癌免費篩檢列車。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣府會雙首長縣長陳光復、議長陳毓仁等貴賓，共同啟動五癌免費篩檢列車。（記者劉禹慶攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中