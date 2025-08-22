自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

婦人誤診「50肩」痛4年 竟然是「脂肪瘤」作怪

2025/08/22 12:24

員榮醫院整型外科主任醫師陳宏銘。（員榮醫療體系提供）

員榮醫院整型外科主任醫師陳宏銘。（員榮醫療體系提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名54歲陳姓婦，4年多前覺得右肩會疼痛、酸麻，她認為是「五十肩」作怪，找中醫、復健科、骨科就診，疼痛依舊。直到月前右肩摸到一顆軟軟的「東西」，到員榮醫療體系員榮醫院就醫，醫師斷定為脂肪瘤，手術切除，結果困擾婦人4年多的五十肩竟然不痛。

這名在醫界服務的婦人， 4年多前她右肩感覺到疼痛，她自覺是五十肩，因此找中醫及復健科診治，情況一直沒有改善，最後連右手都舉不起來。上個月她摸到右肩凸起一顆「東西」在皮下滑動，便到員榮醫院整型外科門診就醫。

醫師做了觸診，並詢問相關病史後，斷定是脂肪瘤，進行手術切除。婦人表示，手術約20分鐘就結束，術後右肩痠痛就完全康復。10天拆線後，她覺得身體舒服很多，也沒有右肩酸痛的症狀。

員榮醫院整型外科陳宏銘主任醫師表示，一般的脂肪瘤大部分都是良性的，通常也不需要手術，不過如果脂肪瘤造成患者日常生活或社交上有困擾，就建議切除。患者因脂肪瘤壓迫到神經，造成不適症狀。臨床上脂肪瘤大都長在前臂，因為手的神經到前臂後比較表淺，任何腫瘤壓到都會引起不舒服。較常見的還有手腕的神經壓迫，腫瘤會引起手痛、手無力等症狀。多數脂肪瘤是良性，但若大於2公分時就有可能轉為惡性，會建議切除，並送病理檢驗確認結果。

婦人右肩酸痛，一直以為是「五十肩」。（員榮醫療體系提供）

婦人右肩酸痛，一直以為是「五十肩」。（員榮醫療體系提供）

