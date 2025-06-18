心臟外科名醫林芳郁罹失智症 林之晨心聲：一生難超越父親

台灣大總經理林之晨為母親的新書作序，直言他一生也不可能超越父親林芳郁的為人與貢獻。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕心臟外科名醫林芳郁曾任台大、北榮、亞東等3大醫學中心院長和衛生署長，其妻子、知名整形外科醫師林靜芸將發表新書，內容論及林芳郁罹患失智症多年，她作為照顧者的心路歷程，盼為長照家庭加油打氣。台灣大哥大總經理林之晨也親自為母親的新書作序，直言他一生也不可能超越林芳郁的為人與貢獻，並在序文最後表達對林芳郁的思念。

對於林芳郁罹患失智症一事，林之晨在為林靜芸新書作序時，以「我的偶像，我的大玩偶」為題，他指出，林芳郁改革3家醫學中心、培育大量人才，為台灣醫療生態帶來巨大而深遠的影響，一生仁慈簡樸，卻願意在新科技花大錢，電子打字機、電腦、點陣印表機等科技產品陸續問世時，林芳郁都是最早使用的人之一，也願意每天持續研究，花3個月、半年也要馴服它們。

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此外，林之晨表示，林芳郁轉任管理職時，每天回家便抱著商管著作勤讀，還會與剛開始創業的他討論，本來覺得父親是門外漢依樣畫葫蘆的他很快就發現，林芳郁對管理的見解已經超越他與其他優秀經理人。

林之晨也提到，他曾說林芳郁只會畫心臟示意圖之類嚴肅的東西，不久後，林芳郁就拿了一張隨筆畫的挪吒丟在他的書桌，神韻、畫工、完整度都是職業等級；後來同樣是名醫、擁有國手級撞球實力的大舅找林芳郁單挑，林芳郁面對難度頗高的「嗆斯」（chance），仔細推敲後，信心十足地出杆、從容拿下勝利，這也是他唯一一次看到林芳郁打撞球。

林之晨在序中寫道，林芳郁的個性其實非常靦腆害羞，但唯獨不會吝嗇對家人表達他的愛，見面時總會給他們一個大擁抱，在耳朵旁邊輕聲說「爸比好愛你」，也很愛與他們兄妹玩樂，雖然對他們期望很高，卻也對他們的想法非常包容，甚至會把省吃儉用存下來儲蓄，拿出來資助兄妹倆。

序文最後，林之晨寫道，林芳郁雖不是完美的，卻是他見過最接近的完人，如今林芳郁也深深影響著他的價值觀與人生選擇，「爸比，我也愛你，我非常想你，好希望你還在讀管理，可以跟你分享這幾年我看到的風景。」

前衛生署長、時任台北榮總院長林芳郁。（資料照）

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