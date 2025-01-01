健康網》天冷男性3大泌尿問題 夜尿、不舉上榜

醫師說明，天氣變冷很多患者會抱怨勃起功能變差，甚至會反應吃了壯陽藥藥效變得不好。 追根究柢是自律神經失調所導致；情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕寒流來襲，泌尿科掛號患者也增多。林口長庚醫院泌尿外科醫師侯鎮邦根據自身經驗指出，天氣變冷，許多患者都會出現尿滯留、夜尿，甚至勃起功能障礙問題，有些人連吃了壯陽藥也未改善，追根究柢是自律神經失調，血管收縮減少血流供應導致。建議若有相關異常，應儘快就醫檢查。

低溫活躍交感神經 當心尿滯留

侯鎮邦於臉書粉專「健康科技最前線 泌尿外科侯鎮邦醫師」發文說明，天氣一冷，人體交感神經特別活躍，這種「過度緊張」會讓膀胱的逼尿肌變得鬆弛，但尿道括約肌和骨盆肌底肌肉卻太過緊縮，結果就是排尿變得不順暢。如果本身有攝護腺增生或尿道阻塞的人，這種影響會更明顯，甚至可能引發急性尿滯留，讓人連尿都排不出來。

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夜尿多記得控制鹽分、水分

侯鎮邦表示，天氣冷的時候，很多人會忍不住喝熱湯、吃重口味的食物，這樣一來，體內的鹽分和水分就很容易貯存在身體裡，排不出去。而且，冷天不容易出汗，皮膚的排水功能減弱，身體就只能靠腎臟把多餘的水分排掉，結果尿液自然就變多了。再加上晚上氣溫低，身體的血管收縮，血液回流到心臟和腎臟更多，腎臟負擔更重，製造尿液的量也跟著提升。

這就是為什麼冷天容易夜尿多的原因，所以如果覺得晚上跑廁所太頻繁，記得控制鹽分和水分的攝取，晚上也別喝太多湯。

醫師提醒，如果覺得晚上跑廁所太頻繁，記得控制鹽分和水分的攝取，晚上也別喝太多湯；情境照。（圖取自shutterstock）

泡熱水澡、喝熱飲紓壓 有助勃起

侯鎮邦補充，男人為了一刻的春宵，除了費心、費力，還要看「天氣」才能享受魚水之歡。天氣變冷很多患者會抱怨勃起功能變差，甚至會反應吃了壯陽藥藥效變得不好，追根究柢是自律神經（交感和副交感）失調所導致。

天氣變冷時，身體會啟動交感神經、抑制副交感神經來應對低溫，例如讓血管收縮以保持體溫。勃起的關鍵在於血液流向陰莖海綿體，而這需要副交感神經的作用來讓血管擴張。然而，當交感神經過於活躍時，副交感被壓抑，血管收縮會減少血液供應，可能讓陰莖海綿體充血不足，導致勃起困難。

這時候會建議泡個舒服的熱水澡、調高室內溫度，配上一杯熱花茶或熱可可，不僅能讓全身暖起來，還能幫助放鬆身心。溫暖的環境會刺激副交感神經系統運作，讓身體進入一種放鬆的模式。當副交感神經活躍時，骨盆的平滑肌和周圍肌肉會跟著放鬆，陰莖海綿體血管也會擴張，促進血液流動進入陰莖，幫助勃起。

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