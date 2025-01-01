自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》天冷男性3大泌尿問題 夜尿、不舉上榜

2025/01/01 21:42

醫師說明，天氣變冷很多患者會抱怨勃起功能變差，甚至會反應吃了壯陽藥藥效變得不好。 追根究柢是自律神經失調所導致；情境照。（圖取自shutterstock）

醫師說明，天氣變冷很多患者會抱怨勃起功能變差，甚至會反應吃了壯陽藥藥效變得不好。 追根究柢是自律神經失調所導致；情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕寒流來襲，泌尿科掛號患者也增多。林口長庚醫院泌尿外科醫師侯鎮邦根據自身經驗指出，天氣變冷，許多患者都會出現尿滯留、夜尿，甚至勃起功能障礙問題，有些人連吃了壯陽藥也未改善，追根究柢是自律神經失調，血管收縮減少血流供應導致。建議若有相關異常，應儘快就醫檢查。

低溫活躍交感神經 當心尿滯留

侯鎮邦於臉書粉專「健康科技最前線 泌尿外科侯鎮邦醫師」發文說明，天氣一冷，人體交感神經特別活躍，這種「過度緊張」會讓膀胱的逼尿肌變得鬆弛，但尿道括約肌和骨盆肌底肌肉卻太過緊縮，結果就是排尿變得不順暢。如果本身有攝護腺增生或尿道阻塞的人，這種影響會更明顯，甚至可能引發急性尿滯留，讓人連尿都排不出來。

夜尿多記得控制鹽分、水分

侯鎮邦表示，天氣冷的時候，很多人會忍不住喝熱湯、吃重口味的食物，這樣一來，體內的鹽分和水分就很容易貯存在身體裡，排不出去。而且，冷天不容易出汗，皮膚的排水功能減弱，身體就只能靠腎臟把多餘的水分排掉，結果尿液自然就變多了。再加上晚上氣溫低，身體的血管收縮，血液回流到心臟和腎臟更多，腎臟負擔更重，製造尿液的量也跟著提升。

這就是為什麼冷天容易夜尿多的原因，所以如果覺得晚上跑廁所太頻繁，記得控制鹽分和水分的攝取，晚上也別喝太多湯。

醫師提醒，如果覺得晚上跑廁所太頻繁，記得控制鹽分和水分的攝取，晚上也別喝太多湯；情境照。（圖取自shutterstock）

醫師提醒，如果覺得晚上跑廁所太頻繁，記得控制鹽分和水分的攝取，晚上也別喝太多湯；情境照。（圖取自shutterstock）

泡熱水澡、喝熱飲紓壓 有助勃起

侯鎮邦補充，男人為了一刻的春宵，除了費心、費力，還要看「天氣」才能享受魚水之歡。天氣變冷很多患者會抱怨勃起功能變差，甚至會反應吃了壯陽藥藥效變得不好，追根究柢是自律神經（交感和副交感）失調所導致。

天氣變冷時，身體會啟動交感神經、抑制副交感神經來應對低溫，例如讓血管收縮以保持體溫。勃起的關鍵在於血液流向陰莖海綿體，而這需要副交感神經的作用來讓血管擴張。然而，當交感神經過於活躍時，副交感被壓抑，血管收縮會減少血液供應，可能讓陰莖海綿體充血不足，導致勃起困難。

這時候會建議泡個舒服的熱水澡、調高室內溫度，配上一杯熱花茶或熱可可，不僅能讓全身暖起來，還能幫助放鬆身心。溫暖的環境會刺激副交感神經系統運作，讓身體進入一種放鬆的模式。當副交感神經活躍時，骨盆的平滑肌和周圍肌肉會跟著放鬆，陰莖海綿體血管也會擴張，促進血液流動進入陰莖，幫助勃起。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中