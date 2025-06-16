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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

胸悶心悸一查是心房顫動 「心律不整電燒術」助改善

2025/06/16 11:34

劉浩天醫師表示，患者接受心律不整電氣燒灼術，術後要休息1週避免劇烈活動，仍需配合服藥和門診追蹤。（記者陳建志翻攝）

劉浩天醫師表示，患者接受心律不整電氣燒灼術，術後要休息1週避免劇烈活動，仍需配合服藥和門診追蹤。（記者陳建志翻攝）

〔記者陳建志／台中報導〕45歲陳小姐長期服用高血壓藥物，血壓控制良好，不過約半年前開始常覺得胸悶和心悸，最近幾週甚至出現呼吸喘與水腫，趕緊到心臟內科求診，經心電圖和心臟超音波檢查確診心房顫動合併心臟衰竭，藥物治療雖有改善，但慢跑運動時仍覺得不舒服，醫師建議接受「心律不整電氣燒灼術」，術後恢復正常心跳，呼吸喘也明顯改善，讓她恢復揪團慢跑。

仁愛長庚合作聯盟醫院心臟內科醫師劉浩天表示，心房顫動是最常見的心律不整類型，大多為心臟退化所造成，隨著年紀增加，罹病比例也越高。至於肥胖、睡眠呼吸中止症、甲狀腺亢進、高血壓、糖尿病、抽菸、冠心症、心臟衰竭及瓣膜性心臟病等，亦會增加心房顫動發生機率。

心房顫動有胸悶、心悸與呼吸喘的情形，嚴重者可能會出現頭暈、疲倦等症狀，更會增加腦中風、失智與心衰竭等風險，因此心房顫動病人一定要好好配合心臟科醫師服藥控制，避免產生併發症。

箭頭處一連串紅點，即是「心律不整電氣燒灼術」的燒灼位置。（記者陳建志翻攝）

箭頭處一連串紅點，即是「心律不整電氣燒灼術」的燒灼位置。（記者陳建志翻攝）

劉浩天指出，心房顫動患者除使用抗心律不整藥物維持正常心跳外，還要服用降心速藥物避免心跳過快，以及抗凝血藥物預防中風。如果藥物控制不佳，心臟衰竭患者或是不想長期服用藥物者，可選擇接受「心律不整電氣燒灼術」改善。

劉浩天指出，「心律不整電氣燒灼術」是治療心房顫動相當有效的方式，醫師在病人全身麻醉下從鼠蹊部和脖子放入導管，在心房中造成心房顫動的區域進行燒灼，整個過程約2-4小時，術後觀察1天即可出院，並要休息1週避免劇烈活動，仍需配合服藥一陣子才能逐步減藥，後續需在門診追蹤是否有復發跡象。目前健保已經有完全給付，患者也可與醫師討論自費使用「冷凍燒灼術」或最新的「脈衝場燒灼術」進行治療。

劉浩天提醒，民眾若出現胸悶、心悸、呼吸喘或水腫症狀，應該儘速就醫檢查。心房顫動病人無論是選擇藥物或電燒治療，都要遵照醫師指示持續服藥或追蹤，切勿自行停藥，以免發生腦中風、心衰竭等併發症。

劉浩天醫師指出，心律不整電氣燒灼術的傷口小、效果好，是心律不整相當有效的治療方式。（記者陳建志攝）

劉浩天醫師指出，心律不整電氣燒灼術的傷口小、效果好，是心律不整相當有效的治療方式。（記者陳建志攝）

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