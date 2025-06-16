健康網》「1食物」不只助排便！ 醫：還能解毒護腎

醫師指出，膳食纖維不只有助於排便，也是腎臟健康守護者；示意圖。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕膳食纖維不只有助於排便，也是腎臟健康守護者！洪永祥診所院長洪永祥表示，攝取足夠膳食纖還能降低體內尿毒素濃度，減少腎臟負擔，尤其是水溶性膳食纖維，如燕麥、蘋果、洋車前子等，能餵養腸道的益菌外，也可以幫助分解毒素，減少發炎，建議每天攝取25-35克足夠纖維，護腎更健康。

洪永祥在粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文分享，攝取足夠的膳食纖維不只有助於排便，還可以降低體內尿毒素濃度，減少腎臟負擔。尤其是水溶性膳食纖維，如燕麥、蘋果、洋車前子等，它能夠餵養腸道的益菌外，也可以幫助分解毒素，減少發炎。

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醫師舉例，蘋果富含水溶性膳食纖維，除了能夠餵養腸道的益菌外，也可以幫助分解毒素，減少發炎；示意圖。（圖取自photoAC）

洪永祥引述1篇發表在《Kidney International》的研究顯示，高纖飲食能延緩腎功能惡化、改善蛋白尿。簡單來說，天天吃纖維，要攝取25-35公克才足夠；若天天5蔬果只吃到一半者，建議再加全榖根莖類來補充，足夠膳食纖維腎臟壓力少一點，慢性腎病也能走得更慢、更穩。

洪永祥建議，多吃一點蔬菜、水果、全穀類，讓膳食纖維超前部署，護腎一輩子！不過，若為腎臟病飲食限磷鉀者，無法補足膳食纖維，也可選擇腎友專用低磷鉀膳食纖維補充。

醫師建議，日常多吃一點蔬菜、水果、全穀類，讓膳食纖維超前部署，護腎一輩子；示意圖。（圖取自freepik）

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