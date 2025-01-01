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健康網》5遊戲幫孩子找回專注力 心理師揭3不足表現

2025/01/01 13:53

心理師表示，專注力不足常見表現有：做事難以持續、容易分心、記憶力差；圖為情境照。（圖取自freepik）

心理師表示，專注力不足常見表現有：做事難以持續、容易分心、記憶力差；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當孩子總是忘東忘西、打擾同學、上課坐不住，是單純活潑好動或是另有隱情？台北市童伴心理治療所所長蔡百祥表示，專注力不足常見表現有：做事難以持續、容易分心、記憶力差，可以透過玩「找找看」遊戲、拼圖、記憶配對遊戲、連連看遊戲、數獨遊戲來訓練專注力，必要時可以請教專業人士、心理師透過標準化的測驗工具來判斷孩子的專注力。

蔡百祥在臉書專頁「蔡百祥臨床心理師」與網頁指出，其實專注力是可以透過訓練逐漸提升的，但不同年齡的孩子專注力時間會有所不同，2-3歲的小孩可能只能專注2-3分鐘，到了7-8歲可能就能專注10-20分鐘了，一般來說隨著年紀增長、專注力也會增長。除了年齡，他們的興趣、身體狀況、周圍環境等，都會影響他們的專注力，可能對某件事特別有興趣就會特別專注，反之覺得太無聊或是太難，專注力就會下降。

專注力不足常見特徵

蔡百祥說，想要知道小孩是否專注力不足，需要仔細觀察他們的日常生活和學習情況。專注力不足的小孩可能很容易分心，做事情總是半途而廢，或是無法按時完成作業等。

●做事難以持續：小孩可能開始做一件事情，但很快就轉移注意力到別的事物上。比如說，他可能坐下來要寫功課，但沒多久就開始玩玩具或是發呆。這種情況如果經常發生，可能就是專注力不足的表現。

心理師說，坐下來要寫功課，但沒多久就開始玩玩具或是發呆，若這種經常發生，可能就是專注力不足的表現；圖為情境照。（圖取自freepik）

心理師說，坐下來要寫功課，但沒多久就開始玩玩具或是發呆，若這種經常發生，可能就是專注力不足的表現；圖為情境照。（圖取自freepik）

●容易分心：在上課或是做事情的時候，小孩很容易被周圍的聲音或動作吸引注意力。例如，窗外有車子經過、有人走動，他就會立刻被吸引過去，無法繼續專心於手邊的工作。

●記憶力差：專注力不足的小孩可能常常忘記老師交代的作業，或是忘記把東西帶到學校。他們可能會把東西亂放，然後找不到。這不是他們故意的，而是因為無法專注的話，就不容易專注把應該記得的事情記住。

提升孩子專注力

蔡百祥表示，這是一個需要時間和耐心的過程，可以從日常生活做起，比如說建立規律的作息時間，讓小孩養成良好的睡眠習慣。另外，可以設計一些有趣的專注力訓練遊戲，讓小孩在玩樂中提升能力。減少使用電子產品的時間，增加戶外活動和運動也很重要。家長要記得給予鼓勵和肯定，讓小孩有信心繼續努力。如果情況嚴重，也可以諮詢專業醫師的意見。

●建立固定作息：幫小孩安排好每天的時間表，包括起床、吃飯、學習和睡覺的時間。這樣可以讓小孩的生活有規律，也能幫助他們在該專注的時候更容易集中精神，記得要讓作息表既有彈性又不失規律。

●設計專注力遊戲：可以和小孩玩一些需要集中注意力的遊戲，比如拼圖、找不同、疊疊樂等。這些遊戲既好玩又能訓練專注力，小孩會更有興趣參與。家長也可以和小孩一起玩，增進親子關係。

●創造合適環境：在家裡為小孩準備一個安靜、舒適的學習環境，減少周圍的干擾，像是關掉電視或收起玩具。也可以放些輕音樂，有些小孩聽著音樂反而更能專心，最重要的是要依照每個小孩的特性來調整環境。

心理師表示，現在的小孩很容易被手機、平板這些電子產品吸引，但是過度使用這些產品可能會影響專注力；圖為情境照。（圖取自freepik）

心理師表示，現在的小孩很容易被手機、平板這些電子產品吸引，但是過度使用這些產品可能會影響專注力；圖為情境照。（圖取自freepik）

●限制螢幕時間：現在的小孩很容易被手機、平板這些電子產品吸引，但是過度使用這些產品可能會影響專注力。可以和小孩約定使用的時間，鼓勵他們多參與其他活動，像是運動或是閱讀，來平衡生活。

訓練兒童專注力遊戲

蔡百祥提到，兒童專注力訓練遊戲是一種寓教於樂的方法，目的是幫助小朋友提升專注力，這些遊戲通常設計得很有趣，能吸引孩子們主動參與。遊戲的內容可能包括觀察、記憶、邏輯思考等元素，都是訓練專注力的好方法。家長或老師可以根據孩子的年齡和興趣選擇適合的遊戲，在遊戲過程中，孩子們會不知不覺地鍛鍊自己的專注力。

●找找看遊戲：在複雜圖片中找出特定物品，如「威利在哪裡」或尋找隱藏物品的網路遊戲。能鍛鍊觀察力、持續注意力，適合所有年齡的孩子。

●拼圖遊戲：透過拼圖鍛鍊視覺注意力和空間思考，從簡單開始逐漸增加難度，提升專注力與耐心。能鍛鍊視覺注意力、空間思考能力、耐心，適合所有年齡層的孩子。

心理師指出，透過拼圖鍛鍊視覺注意力和空間思考；圖為情境照。（圖取自freepik）

心理師指出，透過拼圖鍛鍊視覺注意力和空間思考；圖為情境照。（圖取自freepik）

●記憶配對遊戲：將卡片正面朝下，翻開兩張配對，訓練短期記憶與注意力，適合親子同樂。能鍛鍊短期記憶、注意力、親子互動，適合所有年齡的孩子。

●連連看遊戲：用筆連接相同顏色或形狀的點，訓練視覺追蹤與計劃能力，可自行製作。可以訓練孩子的視覺追蹤能力、計劃能力，適合所有年齡的小孩子。

●數獨遊戲：填入數字遊戲，訓練邏輯思考與注意力，可從簡單開始，逐步挑戰複雜題目。能鍛鍊邏輯思考、持續注意力，適合年紀稍大的兒童。

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