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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》壞膽固醇偏高是冬日健康隱患！ 學者教5招遠離

2025/01/02 19:42

學者建議，飲食要清淡，少吃油炸、高飽和脂肪酸的食物，改選魚類等不飽和脂肪酸食物，幫助降低壞膽固醇；示意圖。（圖取自freepik）

學者建議，飲食要清淡，少吃油炸、高飽和脂肪酸的食物，改選魚類等不飽和脂肪酸食物，幫助降低壞膽固醇；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大吃大喝前，先想想對身體健康的影響吧！注意壞膽固醇攝入，遠離冬天的健康隱憂。營養學者洪泰雄在臉書表示，壞膽固醇就血管裡的「垃圾」，長期下來堆積在血管壁上，形成斑塊，會影響血流，甚至引發致命危機。因此提醒，飲食應清淡、多吃膳食纖維，做好保暖、規律運動，並定期檢查血脂，護健康。

洪泰雄指出，天氣轉冷，很多人可能感覺到血液循環變慢，身體也變得僵硬起來。其實，這種季節變化，容易增加心腦血管疾病風險，例如腦中風、心肌梗塞等，尤其是壞膽固醇（LDL）偏高的人，風險更大！

洪泰雄進一步說明，壞膽固醇就像血管裡的「垃圾」，過多的壞膽固醇會堆積在血管壁上，形成斑塊，影響血液流動。一旦斑塊破裂，就可能引發致命危機。因此，以下幾點提醒大家：

●飲食要清淡適量：少吃油炸、高飽和脂肪酸的食物，例如奶油、肥肉，改選橄欖油、魚類等不飽和脂肪酸食物，幫助降低壞膽固醇。

●多吃膳食纖維：燕麥、蔬菜、水果都是降低壞膽固醇的好幫手，還能促進腸道健康。

學者提醒，冷天容易讓血管收縮，加重心臟負擔，記得多穿衣服，尤其是保護頸部等部位；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

學者提醒，冷天容易讓血管收縮，加重心臟負擔，記得多穿衣服，尤其是保護頸部等部位；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

●保暖很重要：冷天容易讓血管收縮，加重心臟負擔，記得多穿衣服，尤其是保護頸部、手腳的末端循環。

●規律運動：每天至少走路30分鐘，提升好膽固醇（HDL），讓血液循環更順暢。

●定期檢查血脂：若有家族性高膽固醇或三高問題者，務必定期檢查，及早管理。

學者建議，每天至少走路30分鐘，提升好膽固醇（HDL），讓血液循環更順暢；圖為情境照。（圖取自freepik）

學者建議，每天至少走路30分鐘，提升好膽固醇（HDL），讓血液循環更順暢；圖為情境照。（圖取自freepik）

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