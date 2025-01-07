中國人類間質肺炎病毒疫情增溫 疾管署：非主要呼吸道病毒

曾淑慧表示，中國hMPV疫情確實有增溫情況，但主要呼吸道病毒仍以流感病毒等為主。（疾管署提供）

〔記者林志怡／台北報導〕時序入冬後，各項呼吸道傳染病疫情持續上升，中國近期更出現大量「人類間質肺炎病毒（hMPV）」個案。衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，中國hMPV疫情確實有增溫情況，但主要呼吸道病毒仍以流感病毒等為主，疾管署也持續監測國內hMPV疫情，近2個月每週個案數僅0至2例。

中國自去年底爆發hMPV疫情，引起周邊國家關注，曾淑慧指出，hMPV是呼吸道感染病毒之一，絕大部分症狀輕微，包括發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、頭痛等，根據國內呼吸道感染病原體監測，近兩個月每週檢出的個案數為0至2件，疾管署將持續監測。

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曾淑慧說明，中國疫情近期確實有hMPV疫情增加的情況，但當地主要呼吸道病毒仍以流感病毒為主，而hMPV其實就是感冒的一種，對於一般民眾沒有太大威脅，不過癌症患者等免疫系統功能較差的族群仍存在重症風險，民眾平時務必落實呼吸道衛生與咳嗽禮節，並視情況佩戴口罩。

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