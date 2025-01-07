自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

中國人類間質肺炎病毒疫情增溫 疾管署：非主要呼吸道病毒

2025/01/07 18:16

曾淑慧表示，中國hMPV疫情確實有增溫情況，但主要呼吸道病毒仍以流感病毒等為主。（疾管署提供）

曾淑慧表示，中國hMPV疫情確實有增溫情況，但主要呼吸道病毒仍以流感病毒等為主。（疾管署提供）

〔記者林志怡／台北報導〕時序入冬後，各項呼吸道傳染病疫情持續上升，中國近期更出現大量「人類間質肺炎病毒（hMPV）」個案。衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，中國hMPV疫情確實有增溫情況，但主要呼吸道病毒仍以流感病毒等為主，疾管署也持續監測國內hMPV疫情，近2個月每週個案數僅0至2例。

中國自去年底爆發hMPV疫情，引起周邊國家關注，曾淑慧指出，hMPV是呼吸道感染病毒之一，絕大部分症狀輕微，包括發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、頭痛等，根據國內呼吸道感染病原體監測，近兩個月每週檢出的個案數為0至2件，疾管署將持續監測。

曾淑慧說明，中國疫情近期確實有hMPV疫情增加的情況，但當地主要呼吸道病毒仍以流感病毒為主，而hMPV其實就是感冒的一種，對於一般民眾沒有太大威脅，不過癌症患者等免疫系統功能較差的族群仍存在重症風險，民眾平時務必落實呼吸道衛生與咳嗽禮節，並視情況佩戴口罩。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中