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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

8旬婦急性膽囊炎急診 「長庚大同」首例手術患者康復出院

2025/01/07 15:05

84歲李姓婦人急性膽囊炎急診大同醫院，成為長庚接手首例手術成功病人，醫療團隊獻花祝福。（大同醫院提供）

84歲李姓婦人急性膽囊炎急診大同醫院，成為長庚接手首例手術成功病人，醫療團隊獻花祝福。（大同醫院提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄84歲李女士1個月前被他院診斷為膽囊結石，並建議開刀，她希望農曆年後再手術，不料就在跨年夜突感右上腹劇烈疼痛，並伴隨噁心和嘔吐，原以為只是一般胃痛，後疼痛不止持續加劇，被送往市立大同醫院急診，診斷為急性膽囊炎，膽結石阻塞發炎，成為長庚大同第一例自急診入住、即時手術治療、加護病房觀察、順利於普通病房出院之病人。

李女士於今（114）年1月1日急往市立大同醫院急診，經急診詳細檢查及會診一般外科葉承熙醫師後，發現為膽結石阻塞發炎，診斷為急性膽囊炎，需要儘快安排手術治療，進行腹腔鏡膽囊切除手術，同時考量病人李女士年歲高，術後安排入住加護病房一晚密切觀察，癒後恢復良好，今（7）日出院。

大同醫院主治醫師葉承熙表示，膽結石合併急性膽囊炎是常見的病症。（大同醫院提供）

大同醫院主治醫師葉承熙表示，膽結石合併急性膽囊炎是常見的病症。（大同醫院提供）

主治醫師葉承熙表示，膽結石合併急性膽囊炎是常見的病症，急性膽囊炎的主要症狀，包括右上腹劇烈疼痛、噁心嘔吐、發燒寒顫和黃疸，醫師會根據病人的症狀、體格檢查、影像學檢查，以及血液檢查（感染或發炎與否）來診斷急性膽囊炎，通常建議進行腹腔鏡膽囊切除手術，若採微創手術，傷口小也恢復快。

大同醫院指出，李女士是長庚大同第一例自急診入住、即時手術治療、加護病房觀察、順利於普通病房出院病人，大同醫護團隊也為她獻上祝福。

84歲李姓婦人急性膽囊炎急診大同醫院，成為長庚接手首位手術成功病人，醫療團隊獻花祝福。（大同醫院提供）

84歲李姓婦人急性膽囊炎急診大同醫院，成為長庚接手首位手術成功病人，醫療團隊獻花祝福。（大同醫院提供）

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