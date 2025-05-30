健康網》久坐傷身 站著工作更佳？研究：難改善心血管

在許多與久坐傷害健康的研究面世後，不少人開始崇尚站著工作。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著大量研究說明久坐對身體有巨大危害之後，不少人崇尚「站立工作」，市面上更出現辦公桌產品，標榜可升降，可以自由更換站姿或坐姿。然雪梨大學研究指出，站著的時間較長不會改善心血管的健康。這項研究發表於國際流行病學期刊。

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據外媒《衛報》報導，雪梨大學研究指出，長遠來看，站著的時間比坐著長，不會改善心血管健康，反而可能增加循環問題風險，例如靜脈曲張與靜脈血栓。研究指出，坐著超過10小時會增加心血管疾病與直立性發病率之風險，約增加11%。研究的結論，強調在維持固定姿勢（不論站或坐著）增加身體活動時間的必要性。

穿戴設備研究中心主任艾曼紐（Emmanuel Stamatakis）表示，需要長時間坐著的人，不論是上班族或司機，若能進行有計畫的運動，可降低心血管疾病。「利用午餐時間離開辦公桌，做點小活動。」

艾曼紐說明，英國有項研究引用在「UK Biobank」健康追蹤計畫中，83,013名英國成年人在7到8年間蒐集的心臟病與代謝系統相關疾病數據，使用穿戴式裝置進行測量站立時間若增加，對心血管與代謝系統之影響。

結果發現，每日坐著的時間在10小時以上者，以及每天站著超過2小時者，心血管與直立性循環疾病（POTS，站著排隊或淋浴的時候，可能會發生不適，例如頭暈、多汗或噁心想吐等）發生率都有正相關。而站著難以降低心血管疾病風險，可能導致更高的循環系統疾病風險。研究作者馬修認為，久坐不動的人有更多方式改善心血管健康。

研究建議，每隔1小時就站起來活動幾分鐘，包含原地踏步、抬腿、甩手或伸展。辦公室的員工建議每工作約1小時，起身活動5到10分鐘。另一份研究提到，每天久坐超過11小時的人，若能每日進行6分鐘的劇烈運動，或30分鐘的中度到劇烈運動，也可降低心臟病風險。

英國心臟基金會護理師艾蜜莉（Emily McGrath）說明，研究強調工作期間保持活動之重要性。「若能避免靜止不動最佳。」站立確實影響代謝系統，積極活動對於健康至關重要。

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