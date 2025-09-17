30歲女乳癌化療後痛難眠 顱磁刺激治療緩解

台北慈濟醫院復健科主任洪怡珣說「重複性經顱磁刺激術」是透過電磁感應原理，減輕患者麻痛感。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／新北報導〕1名30歲李小姐半年前罹患乳癌，手術後開始接受化學治療，過程中卻感覺手腳脹痛、麻痛，進而影響睡眠品質，且化療結束後持續存在不適感，台北慈濟醫院復健科診斷李女因化學治療引起周邊神經病變，且口服藥物治療效果不彰，便建議以自費「重複性經顱磁刺激術（rTMS）」治療，李女在接受連續5天的1次療程後，明顯改善疼痛症狀。

台北慈濟醫院復健科主任洪怡珣說，化學治療引起的周邊神經病變，是癌症治療常見的副作用之一，主要是指接受如紫杉醇等具有神經毒性的化療藥物後，對神經細胞造成直接損傷，影響周邊神經功能，導致四肢出現麻木無力、異常灼熱或冰冷感、刀割或針刺等神經性疼痛，甚至影響協調與平衡。

洪怡珣表示，這類治療，過去以口服藥物為主，但若無法適應藥物引起頭暈、噁心等副作用的患者，傳統會以經皮神經電刺激將貼片貼附於皮膚表面，以低強度電流刺激特定神經支配區域，達到緩解麻痛的效果。

洪怡珣說，上述治療效果不佳的病人，可考慮使用「重複性經顱磁刺激術」減輕麻痛感，它是透過電磁感應原理，將絕緣線圈放置在特定部位的頭皮上，當強大的電流通過線圈時，會產生短暫的電磁脈衝，並穿過頭骨到達對應的大腦區塊，藉由連續且規律的重複性刺激，在大腦誘發微弱電流，刺激特定腦區，以調節神經迴路的活性。

洪怡珣說明，rTMS為非侵入性治療，無需麻醉，安全性高，但近期脊髓損傷、頸部以上金屬植入、有心律調節器、癲癇史、動脈瘤者則不適用，需要者建議諮詢專業評估。

