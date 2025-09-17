健康網》竹科工程師豪灌烈酒身亡 了解「急性酒精性中毒」

25歲竹科工程師8分鐘內灌下約1公升的濃烈調酒後猝死，專家指出，急性酒精性中毒不僅傷腸胃、傷肝，還會導致死亡；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕去年25歲竹科工程師參加酒吧舉辦的「一公升的眼淚」活動，豪飲近1公升調酒後不幸猝死，隔日在廁所被發現，死因是酒精性中毒。到底什麼是急性酒精性中毒呢？專家指出，喝酒過量會造成酒精中毒，不僅傷腸胃、傷肝，還會導致死亡，因為通常身體1小時只能夠代謝一個酒精標準單位的酒精量，短時間喝下大量的酒，身體負荷不了。

新竹科學園區擔任工程師的25歲張姓男子，去年9月上旬被發現在台北市信義區ATT 4 Fun大樓地下2樓廁所內身亡，飲酒過量肇禍，事發當天他們有參加附近露天酒吧的促銷活動，死者曾在8分鐘內灌下約1公升的濃烈調酒。此外，也曾有網紅為搶獎金，豪飲烈酒傳出不幸的事件。

請繼續往下閱讀...

臺北市立聯合醫院松德院區成癮防治科衛教資料指出，喝酒過量會造成酒精中毒，不僅傷腸胃、傷肝，還會導致死亡。不管酒喝多喝少，都有可能出現酒精中毒。所以一定要學習辨識酒精中毒的症狀，由於酒精中毒者可能不自知，甚至失去知覺，旁人分辨徵兆給予正確協助非常重要，如沖冷水，喝咖啡或濃茶都是錯誤行為，也別放任昏睡不管，可能會出現呼吸或心跳停止。

酒精中毒症狀

臺北市立聯合醫院松德院區成癮防治科衛教資料指出，當你或你的朋友出現酒精中毒時，本人不見得會知道、甚至有時候會失去知覺。可能前一刻大笑大鬧，後一刻就步態不穩，語無倫次。所以身邊的人十分重要，要懂得怎麼辨識酒精中毒，才可以協助他們提早就醫，以下為酒精中毒徵兆：

1.頭暈。

2.講話不清晰。

3.步態不穩或失去肢體協調。

4.嘔吐。

5.注意力差，記憶力變差。

6.意識混亂。

7.不規則呼吸或呼吸遲緩。

8.身體溫度過低（低體溫症）。

9.不醒人事的昏睡—還有意識但沒有辦法做出回應。

10.無意識—昏迷。

酒精對身體的傷害

臺北市立聯合醫院松德院區成癮防治科衛教資料說明，通常身體1個小時只能夠代謝一個酒精標準單位的酒精量，如果短時間喝下大量的酒，身體負荷不了，將使得酒精對身體造成傷害。包括：

1.降低大腦的運動協調功能，導致身體失去平衡，步態不穩。

2.影響大腦的運轉，導致頭暈、思考能力下降、判斷力變差，甚至言談混亂、意識狀況改變，昏迷。

3.影響控制呼吸及心跳的神經系統，導致呼吸及心跳停止，造成死亡。

4.刺激胃部，出現噁心嘔吐的症狀。有可能會被自己的嘔吐物塞住呼吸道而窒息，或者將嘔吐物吸入到肺裡面。

5.身體脫水，進而造成腦部的永久性傷害。

6. 低血糖、失溫。

一日友人若醉倒，民眾該怎麼辦？請讓他「側躺」，隨時確認呼吸道是暢通的。同時要保暖，避免低溫。不要讓朋友去沖冷水，酒精會降低體溫，導致體溫過低症狀。若身體狀況沒有好轉，請馬上送醫治療。

相關新聞請見

健康網》竹科工程師灌「一公升的眼淚」死 衛福部：量杯保命

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法