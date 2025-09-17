自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》竹科工程師灌「一公升的眼淚」死 衛福部：量杯保命

2025/09/17 11:30

25歲竹科工程師挑戰「一公升的眼淚」猝死，店家被提起公訴，衛福部強調酒精提高罹癌風險，最好別喝，如果要喝得有「量杯」概念；圖為情境照。（圖取自freepik）

25歲竹科工程師挑戰「一公升的眼淚」猝死，店家被提起公訴，衛福部強調酒精提高罹癌風險，最好別喝，如果要喝得有「量杯」概念；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕去年25歲竹科工程師參加酒吧舉辦的「一公升的眼淚」活動，豪飲近1公升調酒後猝死，隔日在廁所被發現，死因是酒精性中毒。酒吧曾姓負責人等人依過失致死罪嫌被提起公訴。衛福部衛教資料指出，酒精已導致全球207萬男性死亡，最好別飲酒，如果一定要喝千萬別過量，務必守住「量杯」原則，以啤酒而言，建議男性飲用不超過508毫升，女性不超過254毫升。

新竹科學園區擔任工程師的25歲張姓男子，去年9月上旬被發現在台北市信義區ATT 4 Fun大樓地下2樓廁所內身亡，疑為飲酒過量肇禍，事發當天他們有參加附近露天酒吧的促銷活動，活動標榜只要8分鐘內灌下1公升調酒，就可免費招待。竹科工程師8分鐘內灌下約1公升的濃烈調酒後猝死，酒吧曾姓負責人等在17日被台北地檢署依過失致死罪嫌提起公訴。

根據衛福部衛教資料表示，世界衛生組織（WHO）已將「酒精使用障礙症」列為影響全球10大疾病之一。根據2019年世界心理健康調查成癮行為研究結果，全球約80%人口有飲酒經驗，而有酒精使用障礙症的終身盛行率則為8.6%，又曾有酒精使用障礙症的患者中，有43.9%合併有精神障礙症。男性患有酒精使用障礙症者的比率遠高於女性。

根據2021年美國國家酒精濫用和酒精中毒研究所資料，酒精影響身體健康，包含傷害大腦、心臟、肝臟、胰腺、癌症、免疫系統等。且飲酒會提高罹癌風險，根據國際癌症研究機構資料，酒精是第一類致癌物，與7種癌症有因果關係，包括食道癌、肝癌、大腸癌、直腸癌和口咽癌、喉癌、乳腺癌等。

事實上，衛福部強調別喝酒才是健康上策，若真的要飲酒，必須要有「量杯」觀念，遠離危害健康的因子。關於如何「量杯」？成年男性飲酒不超過2單位，女性不超過1單位，1單位等於10公克的純酒精。以下是衛福部衛教資料的分析：

●以啤酒而言

建議男性飲用不超過508毫升，女性不超過254毫升。

●含酒精的提神飲料

男性飲用不超過254毫升，女性不超過127毫升。

●飲用紅酒

男性不超過212毫升，女性不超過106毫升。

●飲用米酒

男性不超過130毫升，女性不超過65毫升。

●飲用酒精度40%烈酒

男性不超過62毫升，女性不超過31毫升。

●飲用酒精度58%的高粱

男性不超過42毫升，女性不超過21毫升。

每日飲酒酒精標準量。（圖取自衛福部）

每日飲酒酒精標準量。（圖取自衛福部）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

