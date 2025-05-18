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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》靜脈曲張年輕化 4種不良習慣中了幾項？

2025/05/18 13:15

靜脈曲張似乎有年輕化的傾向，最好從日常生活保持良好習慣做起，遠離可能的誘因；圖為情境照。（圖取自freepik）

靜脈曲張似乎有年輕化的傾向，最好從日常生活保持良好習慣做起，遠離可能的誘因；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕靜脈曲張會讓腿冒出一條條像是蚯蚓的青筋，造成病人困擾。許多人認為靜脈曲張是老年人才會得的疾病，不過，台北慈濟醫院一般外科醫師陳昱天觀察到，靜脈曲張似乎正朝向年輕化的傾向，越來越多20到40歲的年輕人身上也看到，最好從日常生活中的「四不要」做起，遠離可能的發病誘因。

陳昱天在臉書專業「陳昱天醫師-乳癌，靜脈曲張，微創腹腔鏡手術」指出，靜脈曲張不只困擾長輩，年輕人也會中招！造成的原因不是老化，而是日常生活裡的習慣正在「默默在傷害血管」。以下這4種習慣盡可能避免，容易造成靜脈曲張：

1久坐不動

上班一坐8小時、滑手機滑到腿麻，靜脈回流變慢，血液容易積在腿部。

2久站工作

櫃姐、老師、護理師、餐飲業…，長時間站立會讓腿部血管持續承受壓力。

3不愛運動

腿部肌肉是靜脈的「幫浦」，肌肉量不足，血液就更難送回心臟。

4愛穿緊身褲或高跟鞋

太緊的衣物、高跟鞋會壓迫血流，增加靜脈壓力，久了小腿容易浮出青筋。

長久站立工作的人容易罹患靜脈曲張；情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

長久站立工作的人容易罹患靜脈曲張；情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

陳昱天提醒，看到小腿有青筋、腫脹、痠脹、甚至夜間抽筋，這些都是靜脈曲張的早期警訊，不要忽略，以免錯過較佳的治療時機。

此外，衛生福利部南投醫院衛教資料說明，長久站立工作的人、懷孕女性、體重過重的人容易罹患此疾病，約有20%的男性及30%的女性患有靜脈曲張。主要發生在大隱靜脈，小隱靜脈亦可能發生。大隱靜脈分佈於內踝、小腿內側直到鼠蹊部；小隱靜脈分佈於小腿外側進入膝膕靜脈。

南投醫院表示，多數病患沒有症狀，許多患者會忽視靜脈曲張的嚴重性而不就醫。輕微症狀包括下肢疼痛不適、搔癢、腫脹。嚴重症狀包括血栓靜脈炎、出血。聽說抬腿與按摩有效，醫師對此表示效果有限，改善的幅度不大。靜脈曲張並不只是影響腿部外觀而已，其會導致靜脈血液無法順利回流，嚴重可能會有血栓等致命併發症，不要輕忽。

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